Dolmabahçe'de kartalın galibiyet hakimiyeti

Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında hizmete giren yeni stadında Galatasaray karşısında güçlü bir performans sergiledi. Siyah-beyazlı ekip, ev sahibi olarak oynadığı lig maçlarında rakibini sık sık mağlup ederek Dolmabahçe'deki derbi avantajını perçinledi.

istatistikler:

Beşiktaş, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla rakiplerini ağırlamaya başladığı yeni stadında Galatasaray ile ligde 10 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda takımın bilançosu 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi olarak kayda geçti. Kartal, bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

serinin dönüm noktaları:

Yeni stadındaki ilk Galatasaray mücadelesi 24 Eylül 2016'da 2-2 sona erdi; bu beraberliği takiben Beşiktaş, sonraki 6 derbiyi kazanarak önemli bir seri yakaladı. 2017-2018 sezonunda elde edilen 3-0lık galibiyetin ardından iki sezon üst üste Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşmalardan 1-0lık skorlarla ayrıldı. 2020-2021 sezonunda evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, sonraki iki sezonda da rakibine karşı 2-1 (2021-2022) ve 3-1 (2022-2023) sonuçlarıyla sahadan galip ayrıldı.

son gelişmeler:

Beşiktaş, yeni stadında Galatasaray'a karşı ilk yenilgisini 2023-2024 sezonunda yaşadı; bu maçta sarı-kırmızılılar, Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle üç puanı aldı. 2024-2025 sezonunda Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta ise Beşiktaş, Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle 2-1 galibiyet elde etti. Buna karşın geçtiğimiz sezonki son derbide Victor Osimhen'in 39. dakikada attığı gole engel olamayan Beşiktaş, 2016'dan bu yana açılan yeni stadında Galatasaray'a karşı ikinci yenilgisini yaşamış oldu.

Ligde oynadığı 12 maçta Beşiktaş'ın aldığı 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi, takımın Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatma hedefini görünür kılıyor. Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak derbide sahadaki üstünlüğünü sürdürmeyi amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ’IN, 2016 YILININ NİSAN AYINDA AÇILAN YENİ STADINDA GALATASARAY’A KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR. SÜPER LİG’DE SARI-KIRMIZILILARI 10 KEZ AĞIRLAYAN SİYAH-BEYAZLILAR, BU MAÇLARDA 7 GALİBİYET ELDE ETTİ.