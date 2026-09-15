Dolmabahçe'de volkan gibi atmosfer uyarısı: Niang'dan Marsilya'ya mesaj

Mamadou Niang'dan maç öncesi değerlendirme:

Marsilya ve Beşiktaş formalarını giymiş olan eski golcü Mamadou Niang, iki kulüp arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Niang, geçen dönemlerine dair hatırlattığımız anılar ve güncel karşılaşmanın kritik noktaları üzerine görüşlerini paylaştı. Olympique Marsilya'da çıktığı 227 maçta kaydettiği 100 gol ve 2009-2010 sezonunda elde ettiği 18 gollük gol krallığı istatistikleriyle tanınan Niang, Dolmabahçe atmosferinin maçın kaderini etkileyebileceğini vurguladı.

Dolmabahçe'de baskının boyutu:

Niang, Beşiktaş taraftarlarının oluşturduğu coşkuyu anlatırken stadyum atmosferini "bir volkan gibi" şeklinde nitelendirdi. Eski oyuncu, Marsilya için karşılaşmanın zorlu bir sınav olacağını belirterek, "Stadyumun içindeki atmosfer kesinlikle bir volkan gibi. Marsilya oyuncularının etraflarında olup biten her şeyi dışarıda bırakıp sadece oyuna odaklanmaları gerekecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca Marsilya, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarını Avrupa'nın en iyi atmosferlerinden bazılarını yaratan gruplar olarak gördüğünü dile getirdi.

Marsilya savunması ve Beşiktaş hücumu:

Niang, Beşiktaş'ın bu sezonki hücum hattını övgüyle anlattı ve takımda öne çıkan oyunculara dikkat çekti. Eski santrfor, özellikle Vlahovic'in gelişinin Beşiktaş'ı hücumda güçlendirdiğini, Hyeon-gyu Oh ile Trossard'ın da bu hattı tamamladığını söyledi. Bu kombinasyonun Marsilya savunması için ciddi bir sınav olacağını belirten Niang, rakibin hücumu karşısında Marsilya'nın taktiksel disiplin ve takım halinde kompakt kalma zorunluluğuna işaret etti: "Beşiktaş'ın hücumuyla baş edebilmek için taktiksel olarak çok disiplinli olmaları ve takım halinde kompakt kalmaları gerekecek. Aksi takdirde Marsilya için işler karmaşıklaşabilir."

Niang ayrıca Marsilya'nın Avrupa yolculuğunu yalnızca tek bir müsabaka perspektifiyle değil, tüm sezonun kolektif çabası olarak değerlendirdi. "En önemli şey her maçta her şeyi vermek, takım arkadaşlarınla ve takımla dayanışma göstermek ve her zaman kolektif yapıyı ilk sıraya koymaktır" diyerek takım ruhunun önemini vurguladı.

Son olarak Niang, maçın sonucuna dair net bir tahminde bulunmaktan kaçınarak, iki kulübün de kalbine yakın olduğunu ve "İyi olan kazansın" dileğini paylaştı. Karşılaşmayı stadyumda izlemeyi düşündüğünü belirten Niang, hem geçmiş anıları hem de güncel rekabeti göz önüne alarak karşılaşmanın yüksek gerilimde geçeceğini öngördü.

Öne çıkan noktalar: Niang'in yorumları Dolmabahçe atmosferinin yaratacağı baskı, Beşiktaş'ın hücum gücü ve Marsilya'nın savunma disiplini ihtiyaçları etrafında şekillendi. Eski golcünün kariyerinden referanslarla verdiği değerlendirme, karşılaşmanın saha içi dinamizmi kadar taraftar etkisini de öne çıkarıyor.

HEM MARSİLYA HEM DE BEŞİKTAŞ FORMALARI GİYMİŞ OLAN MAMADOU NİANG (SOL)