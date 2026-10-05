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Domaniç kavşağında çarpışma: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde otomobil ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Osman Öztürk hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 18:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Domaniç kavşağında çarpışma: motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Domaniç kavşağında kaza meydana geldi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Domaniç-İnegöl kara yolu Durabey köyü kavşağı yakınındaki akaryakıt istasyonu girişinde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkilerken olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, R.E. yönetimindeki 43 AAS 015 plakalı otomobil ile 43 AIF 976 plakalı motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan sürücü Osman Öztürk ile yolcu E.N.K. ve otomobil sürücüsü R.E. yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar hastaneye sevk edildi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Osman Öztürk burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar E.N.K. ve R.E. için hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri bölgedeki görgü tanıklarını dinleyip inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle Domaniç-Tavşanlı kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı; yetkililer çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşımın normale döndüğünü açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DOMANİÇ’TE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

DOMANİÇ’TE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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