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Domaniç'te ders zili umut ve törenle çaldı

Domaniç'te 2026-2027 eğitim yılı Hisar İlkokulu'ndaki törenle başladı; Kaymakam Okan Yenidünya ve Başkan Engin Uysal öğrencilere iyi dileklerini iletti.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Domaniç'te ders zili umut ve törenle çaldı

açılış töreni hisar ilkokulu'nda gerçekleşti:

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı, Hisar İlkokulu bahçesinde düzenlenen açılış programıyla resmen başladı. Programa ilçe protokolü ve okul topluluğu bir araya geldi, yeni dönemin başlaması coşkuyla karşılandı.

törene katılanlar ve konuşmalar:

Programa Domaniç Kaymakamı Okan Yenidünya, Belediye Başkanı Engin Uysal, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı; protokol temsilcileri yeni eğitim yılı için iyi dileklerini iletti.

etkinlikler ve öğrenci katılımı:

Etkinlik programında öğrenciler tarafından şiirler okundu ve bir halk oyunları gösterisi sunuldu. Ayrıca dördüncü sınıf öğrencileri, ilk kez birinci sınıfa başlayan öğrencilere çeşitli hediyeler vererek okul içi dayanışmanın sembolik bir örneğini gösterdi.

Programın sonunda Kaymakam Okan Yenidünya ile Belediye Başkanı Engin Uysal, öğrencilerle toplu fotoğraf ve sohbet imkânı buldu; her iki isim de yeni eğitim öğretim yılının hayırlı, sağlıklı ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Bu tür açılış törenleri, öğrenci motivasyonunu artırmanın yanı sıra okul, aile ve yerel yönetim arasındaki bağı güçlendiriyor; Domaniç'te başlayan 2026-2027 dönemi de bu dayanışma ruhuyla yoluna devam edecek gibi görünüyor.

DOMANİÇ’TE YENİ EĞİTİM YILI COŞKUYLA BAŞLADI

DOMANİÇ’TE YENİ EĞİTİM YILI COŞKUYLA BAŞLADI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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