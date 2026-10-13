Domaniç'te Fındıcak köyünde gece yangını: samanlıklar küle döndü, hayvanlar kurtarıldı

Domaniç Fındıcak köyünde gece çıkan yangında samanlıklar zarar gördü

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Fındıcak köyünde, saat 21.30 sıralarında başlayan yangında 6 samanlık ile 1 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

yangının yayılımı ve etkilenen yapılar:

Alevler, samanlıkların bulunduğu alanda kısa sürede büyüdü ve çevredeki yapılara sıçrama riski oluşturdu. Yangında Ali Girgine ait 4 samanlık, Halil Uyguna ait 1 samanlık ile Ali Güngöre ait 1 samanlık ve 1 ahır alevlere teslim oldu. Samanlıkların yoğun yanıcı nitelikte olması nedeniyle büyük bölümü kullanılmaz hale geldi.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi; ekipler alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ahırda bulunan hayvanlar, ekiplerin müdahalesiyle alevler ulaşmadan önce güvenli alanlara çıkarıldı. Yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı ve şu anda soğutma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, yangının kaynağını belirlemek için teknik inceleme yapacaklarını bildirdi. Olayda can kaybı olmadığı, maddi hasarın ise sahipler için önemli olduğu aktarıldı.

KÜTAHYA’NIN DOMANİÇ İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA 6 SAMANLIK VE 1 AHIR YANDI. ALEVLERİN KISA SÜREDE YAYILDIĞI YANGINDA SAMANLIKLAR KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, AHIRDAKİ HAYVANLAR ALEVLER ULAŞMADAN KURTARILDI.