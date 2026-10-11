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Domaniç'te köylü ve ekipler kepçe ile traktörle alevlere set çekti

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çukurca beldesinde çıkan arazi yangını, köylülerin kepçe, traktör ve su tankerleriyle müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Domaniç'te köylü ve ekipler kepçe ile traktörle alevlere set çekti

Müdahale ve olayın seyri:

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi Çatak mevkisinde çıkan arazi yangını, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki arazi şartlarının zorluğu itfaiye ekiplerinin doğrudan müdahalesini güçleştirdi ve yangın sahasında ek önlemler alınmasını gerektirdi.

Yangına ilk müdahale, çevre köylerden getirilen kepçe, traktör ve su tankerleriyle yapıldı. Bölgeye sevk edilen arazözlerin de katıldığı koordineli çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangının etkilediği alanın kaç hektar olduğu, yapılacak incelemelerin ardından belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili kesin hasar tespiti ve zarar tespit çalışmaları için ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, yangının yayılmasında rüzgâr ve arazi koşullarının etkili olduğunu, kesin nedenin soruşturma sonucunda kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Yerel yetkililer ve köylüler, müdahale sırasında koordinasyonun önemine dikkat çekerek, benzer olaylara karşı ekipman takviyesi ve erken uyarı sistemlerinin ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

DOMANİÇ’TE YANGINI KEPÇELER VE TRAKTÖRLER DURDURDU

DOMANİÇ’TE YANGINI KEPÇELER VE TRAKTÖRLER DURDURDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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