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Domaniç'te rüzgârla büyüyen arazi yangını kepçe ve traktörlerle kontrol altına alındı

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çukurca beldesi Çatak mevkisinde başlayan arazi yangını, kepçe, traktör ve arazözlerin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Domaniç'te rüzgârla büyüyen arazi yangını kepçe ve traktörlerle kontrol altına alındı

Domaniç'te arazi yangını kontrol altına alındı:

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi Çatak mevkisinde çıkan arazi yangını, ekiplerin ve köylülerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı, rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldığı bildirildi.

Müdahale ve kullanılan araçlar:

Arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle itfaiye ekipleri ilk andan itibaren müdahalede güçlük çekti. Bu duruma karşılık çevre köylerden getirilen kepçe, traktör ve su tankerleri ile yangına müdahale edildi. Bölgeye sevk edilen arazözlerin de katılmasıyla yangına müdahale yoğunlaştırıldı.

Yerel halkın ve köy ekiplerinin katkısıyla yürütülen çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü. Müdahale sırasında öncelik can güvenliği ve yangının daha fazla alanı etkilemesinin önlenmesi olarak belirlendi.

Zarar tespiti ve soruşturma:

Geniş bir alanı etkileyen yangında kaç hektarlık alanın zarar gördüğünün, yapılacak saha incelemelerinin ardından belirleneceği açıklandı. Ayrıca Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, yangınla mücadelede köylerin makine ve araç desteğinin önemine vurgu yapıldı.

Domaniç&#039;te yangını kepçeler ve traktörler durdurdu

Domaniç'te yangını kepçeler ve traktörler durdurdu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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