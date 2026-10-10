Doncaster yakınlarındaki Yorkshire yaban hayatı parkında kaplan saldırısı: bir kişi hayatını kaybetti

olayın seyri:

Güney Yorkshire Polisi, Doncaster kenti yakınlarındaki Yorkshire Yaban Hayatı Parkı içinde kaplanların bulunduğu alana giren bir kişi olduğuna dair ihbar üzerine yerel saatle 13.35'te ekiplerin sevk edildiğini duyurdu.

Polis açıklamasına göre, alana giren şahıs kaplanın saldırısı sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti. Aileye haber verildi ve yakınlarına destek sağlanıyor.

park ve polis açıklamaları:

Park yetkilisi, polis ve ilgili kurumlarla yakın iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek olaydan etkilenen kişilerin mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi. Yetkili ayrıca, parkın yarın kapalı kalacağını bildirdi.

Güney Yorkshire Polisi, saldırıda kaplanın yaralanmadığını ve olayın ardından bulunduğu alanda kaldığını; halk açısından herhangi bir tehlike bulunmadığını vurguladı. Olayın ardından tahliye edilen parkta polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

Ayrıca yetkililer, sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin paylaşılmaması çağrısında bulundu ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

İngiltere’nin Doncaster kenti yakınlarındaki Yorkshire Yaban Hayatı Parkı’nda kaplanların bulunduğu alana giren bir kişi, kaplanın saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.