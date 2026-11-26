Çarşı Meydanı'nda meydana gelen kaza

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, Çarşı Meydanı'ndaki döner kavşakta bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayda her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza anı ve yaralanma:

Edinilen bilgilere göre, İstasyon Caddesi’nden çarşı istikametine seyir halinde olan H.B. idaresindeki 06 SET 02 plakalı otomobil ile meydandaki döner kavşakta ilerleyen K.A. yönetimindeki 03 KS 105 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak devrilen motosiklet sürücüsü K.A. yaralandı.

Müdahale ve inceleme:

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü K.A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.