Dumlupınar'da geri dönüşüm kampanyası küçük bir hayat için güç topluyor

Kütahya Dumlupınar Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde, ART Geri Dönüşüm firmasının desteğiyle kurulan manuel iade noktası, mahalle sakinlerinin getirdiği cam, PET ve alüminyum şişelerden elde edilen geliri 5 yaşındaki Metehan Selvi'nin DMD (Duchenne musküler distrofi) tedavi kampanyasına aktarıyor. Başlatılan uygulama hem çevresel bilinç oluşturmayı hem de ciddi bir sağlık ihtiyacına maddi destek sağlamayı hedefliyor.

Nasıl işliyor ve kimler destek veriyor:

Muhtarlık bünyesindeki manuel iade noktasına, üzerinde depozito işareti bulunan içecek şişeleri getiriliyor. ART Geri Dönüşüm firması tarafından sağlanan cihazlar ve altyapı sayesinde cam, PET ve alüminyum şişeler ayrıştırılarak geri dönüşüme yönlendiriliyor; elde edilen gelir ise Metehan'ın tedavi kampanyasına aktarılıyor. Dumlupınar Mahallesi yaklaşık 30 bin nüfusa sahip ve uygulama mahalle tarafından yoğun ilgi görüyor.

Günlük katkı ve kampanyanın mevcut durumu:

Mahalle Muhtarı Zeynep Sarı tarafından verilen bilgilere göre, iade noktasına günlük yaklaşık 12 bin şişe getiriliyor; bunların yaklaşık 5 bin adedi doğrudan Metehan'ın yardım kampanyası için toplanıyor. Bir yılı aşkın süredir süren kampanya, şu ana kadar %83 seviyesine ulaştı; tamamlanması için geriye %17 kaldı.

Metehan'ın annesi Ümran Selvi, kampanyanın sağladığı desteğin kendileri için çok değerli olduğunu belirtiyor ve kalan desteğin sağlanması için çağrı yapıyor. Muhtar Sarı da her getirilen şişenin kampanyaya doğrudan katkı sağlayacağını vurgulayıp vatandaşlardan desteği sürdürmelerini istedi.

Uygulama, hem mahallede geri dönüşüm bilincini artırıyor hem de yerel dayanışma örneği oluşturuyor. ART Geri Dönüşüm firmasının desteğiyle kurulan manuel iade noktası, maddi imkânı kısıtlı ailelerin sağlık kampanyalarına kaynak sağlayabilecek pratik bir model sunduğunu gösteriyor.

Kampanyanın tamamlanabilmesi için saha çalışması ve bağışların sürmesi önem taşıyor; yetkililer ve aile, mahalle sakinlerini ve çevre halkını desteğe davet ediyor. Her şişe, küçük Metehan için büyük bir adım anlamına geliyor.

ART GERİ DÖNÜŞÜM FİRMASININ DA DESTEĞİYLE MUHTARLIKTA KURULAN MANUEL İADE NOKTASIYLA VATANDAŞLARIN GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRDIĞI İÇECEK ŞİŞELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİR, METEHAN'IN TEDAVİ KAMPANYASINA AKTARILIYOR.