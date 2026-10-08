Dorsesine gizlenen beş kaçak göçmen Gelibolu'da yakalandı

operasyonun ayrıntıları:

Çanakkale genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında sürdürülen denetimler sırasında, Gelibolu ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında şüpheli hareketler fark edildi. Polis ekipleri tarafından durdurulan AG 70 ATT plakalı TIR ve bağlı dorsesinde yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi.

gözaltı ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan inceleme ve kontrollerin ardından yakalanan şahıslar, işlemler için emniyet birimlerine sevk edildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmanın yürütülmesine ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin devamına ilişkin çalışmaları sürdürüyor.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE TIR DORSESİNE GİZLENEREK YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞAN 5 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI.