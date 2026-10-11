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Dört akademisyen ALKÜ'nün dünya çapında en etkili bilim insanları listesinde yer aldı

Stanford ve Elsevier'in World Top %2 Scientists List 2025'te ALKÜ'den 4 akademisyen yer aldı; kariyer ve yıllık etki sıralamalarında öne çıktılar.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Dört akademisyen ALKÜ'nün dünya çapında en etkili bilim insanları listesinde yer aldı

ALKÜ akademisyenleri uluslararası etki listesinde

Stanford Üniversitesi ve Elsevier yayınevi iş birliğiyle hazırlanan World Top %2 Scientists List 2025 kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) dört öğretim üyesiyle listede yer aldı. Üniversitenin araştırma performansı ve bilimsel görünürlüğü, hem kariyer boyu etki hem de yıllık etki kriterlerinde tescillendi.

Listede kimler yer aldı:

Kariyer Boyu Etki kategorisinde ALKÜ'yü temsil eden isimler şunlar: Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu (Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği) ve Doç. Dr. Alper Kürşat Uysal (Bilgisayar Mühendisliği). Yıllık Etki sıralamasında ise Doç. Dr. Bertan Beylergil (Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği), Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu ve Doç. Dr. Emrah Irmak (Elektrik-Elektronik Mühendisliği) yer aldı. Bu isimler, alanlarında yayın, atıf ve etki ölçütleri üzerinden değerlendirildiler.

Rektörün değerlendirmesi ve üniversitenin hedefleri:

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, sıralamaya giren akademisyenleri tebrik ederek bunun üniversite için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Türkdoğan; araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine, akademik çalışmalarda niteliğin artırılmasına ve uluslararası başarıların güçlendirilmesine devam edeceklerini vurguladı. Rektörün açıklaması, üniversitenin bilimsel üretkenlik ve görünürlük hedefleriyle uyumlu bir mesaj taşıdı.

Bu tür küresel sıralamalarda yer almak, ALKÜ'nün hem ulusal hem de uluslararası iş birlikleri ve proje başvurularında avantaj sağlayabilir; ayrıca genç araştırmacıların motivasyonunu artırarak kurum içi akademik kültürü güçlendirebilir.

&quot;DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİ&quot;NDE BU YIL ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİNDEN...

"DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİ"NDE BU YIL ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİNDEN (ALKÜ) 4 AKADEMİSYEN YER ALDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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