Dört öğrenci hakkında karar: iki tahliye, birinin tutukluluğu sürüyor

Yargılama sürecine genel bakış

Zonguldak'ta geçen Haziran ayında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört üniversite öğrencisi, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada ara kararlar açıklanırken, bazı sanıkların tutukluluk durumunda değişiklik yapıldı.

Operasyon ve gözaltı işlemleri

Soruşturma, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda N.Ş., S.D., İ.K. ve B.N.T. isimli öğrenciler yakalanarak gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerin ardından N.Ş., S.D. ve B.N.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi; İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada yöneltilen iddialar

Savcılık, şüphelilerin THKP-C, Dev-Yol ve Devrimci Hareket örgütleri içinde faaliyet gösterdikleri ve Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) ile bağlantılı oldukları yönünde iddialar olduğunu kaydetti. Sanıklar hakkında, silahlı terör örgütüne üye olmak ve zincirleme şekilde kamu malına zarar verme suçlamaları bulunuyor.

Sanıkların savunmaları

İlk duruşmada tutuklu üç sanık, tutuksuz İ.K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklardan N.Ş., suçlamaları reddetti; terör örgütü üyesi olmadığını, dernek faaliyetlerinin yasal ve dayanışma kapsamında yürütüldüğünü savundu. N.Ş. ayrıca "Devrimci Gençlik Dernekleri'ne zorla üye yaptığı" iddiasını kabul etmedi ve "Kişilerin zorlamayla bu düşüncelerle yan yana gelebileceğini düşünmüyorum" dedi.

N.Ş. savunmasında gençlik heyecanı ve itibar görmek için yanlış beyanlar verdiğini, "21 yaşındaki gençlik heyecanı yaşayan biri olarak uçuk kaçık cümlelerin gerçekliği yoktur" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanıklardan B.N.T. ise okulunda başarılı olduğunu, kötü bir niyeti bulunmadığını belirterek "Ailemin karşısına böyle çıkmak istemezdim. Çok saf düşüncelerle gittim" dedi. S.D. de hayalinin kaymakam olmak olduğunu belirterek katılımının kötü niyet taşımadığını, Kızılay gönüllüsü olduğunu ve devlet kurumlarıyla ilişkili olamayacağını söyledi.

Mahkeme kararları ve süreç

Cumhuriyet savcısı duruşmada sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti tarafından açıklanan ara kararlarla B.N.T. ve S.D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri konularak tahliye kararı verildi. N.Ş.'nin tutukluluğu ise devam ettirildi. Ayrıca daha önce adli kontrolle serbest bırakılan İ.K. hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Duruşma, ek delillerin ve savunmaların değerlendirilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

ZONGULDAK'TA POLİS EKİPLERİNCE YASA DIŞI TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA TUTUKLANAN 3'Ü TUTUKLU 4 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI. VERİLEN ARA KARARDA 2 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ.