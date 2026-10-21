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Dört ülke Doha'da Bedir mutabakatıyla savunma üretiminde ortaklık kurdu

Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan, Doha'da imzaladıkları Bedir Mutabakat Zaptı ile savunma üretimi, eğitim ve Ar-Ge alanlarında kapsamlı iş birliği taahhüt etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Dört ülke Doha'da Bedir mutabakatıyla savunma üretiminde ortaklık kurdu

Anlaşmanın kapsamı ve hedefleri:

Doha'da imzalanan Bedir (Badr) Mutabakat Zaptı, dört ülkenin savunma sanayisi alanında çok taraflı iş birliğini kurumsallaştırmayı amaçlıyor. Mutabakat, askerî üretim kapasitesinin entegrasyonunu desteklemeyi, teknik askerî eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde ortak projeler yürütmeyi ve dört ülkenin askerî kabiliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor. 'Bedir' ismi, mutabakatın simgesel olarak birlik ve tamamlayıcılığı vurguladığını ifade ediyor.

İmzacı ülke temsilcileri ve imza süreci:

Mutabakat metni, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani, Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Yusuf Jauharı, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından Doha'da imzalandı. İmza töreni, katılımcı ülkelerin savunma alanındaki stratejik ortaklıklarını derinleştirme yönündeki kararlılığını sembolize ediyor.

Beklenen etkiler ve ekonomik boyut:

Mutabakatın savunma sanayisine yönelik amaçları arasında, modern savunma sistemlerinin gelişimine uygun üretim ve tedarik zincirlerinin kurulması yer alıyor. Bu sayede dört ülke, birbirlerinin üretim kabiliyetlerinden yararlanarak savunma sanayisi kapasitelerini artırmayı ve dost-müttefik ülkelere yönelik çözümler sunmayı hedefliyor. Anlaşma aynı zamanda taraflar için ekonomik önem taşıyor; ortak üretim ve entegrasyonla yeni sanayi kolları ve tedarik fırsatları ortaya çıkması bekleniyor.

Mutabakat, teknik eğitim ve Ar-Ge iş birlikleri sayesinde insan gücü ve teknoloji transferi kanallarını da güçlendirecek. Bu çerçevede katılımcı ülkeler, ortak projelerle savunma teknolojilerinde uyumlu çözümler geliştirmeyi ve sektörel ilişkileri derinleştirmeyi planlıyor.

Sonuç olarak Bedir Mutabakat Zaptı, dört ülke arasında savunma iş birliğinin hem askeri hem de ekonomik boyutlarını genişletmeyi amaçlayan çok taraflı bir çerçeve sunuyor; taraflar bu çerçeve ile güvenlik, istikrar ve ortak hedeflere ulaşma yönündeki iş birliğini artırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE, KATAR, ENDONEZYA VE PAKİSTAN ARASINDA &quot;BEDİR&quot; MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

TÜRKİYE, KATAR, ENDONEZYA VE PAKİSTAN ARASINDA "BEDİR" MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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