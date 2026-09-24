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Dört yaşındaki Eymen evdeki elektroniklerle kendi atölyesini kurdu

Dört yaşındaki Eymen Işıldar eski elektronikleri söküp inceleyerek el becerilerini geliştiriyor; ailesi videolarını sosyal medyada paylaşıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:21

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dört yaşındaki Eymen evdeki elektroniklerle kendi atölyesini kurdu

Dört yaşında meraklı bir tamirci

Yaşıtları oyuncaklarla oynarken 4 yaşındaki Eymen Işıldar, evde kendine bir tamir atölyesi kurdu. Ailesi, Eymen’in henüz 1,5 yaşındayken elektronik aletlere ilgi gösterdiğini fark edince merakını engellemek yerine desteklemeye karar verdi. Bitpazarından ve yakın çevreden toplanan eski monitör, yazıcı, kamera ve bilgisayar kasaları şimdi ailenin evini minik bir sök-tak laboratuvarına dönüştürüyor.

aile desteği ve yaklaşım:

Annesi Emine Işıldar, Eymen’in oyuncaklara ilgi göstermediğini, daha çok evdeki elektroniklerle uğraştığını anlatıyor. "Daha çok evdeki elektronik eşyalarla, kahve makinesiyle, robotla ilgileniyordu. Oyuncaklarının içini merak ediyordu. Genelde onları parçalayarak oynuyordu. Biz de önce oyuncak sök-taklar aldık, sonra gerçek aletler istemeye başladı" diye konuştu. Aile, Eymen’in hem el becerisini geliştirmesi hem de parçaların ve aletlerin görevlerini öğrenmesi için gerçek parçalarla çalışmasına izin veriyor.

günlük rutin ve favori eşyalar:

Işıldar, bitpazarından alınan parçaların eve geldiğinde Eymen’in hepsini birden sökmek istediğini söylüyor. En çok sevdiği parçaların arasında bilgisayar kasaları, laptoplar, yazıcılar ve eski kameralar var. Anne, "Bilgisayar kasaları ile 2-3 saat uğraşıyor. Ara vermek istemiyor ama yorulduğu için biz zorla ikna ediyoruz" diyor. Sökmesi uzun süren parçaları zaman zaman 1-2 güne yayarak tamamladığını ekliyor.

Eymen, evdeki kapı kulpları veya kendi ahşap masa sandalyesini söküp takacak kadar pratik davranıyor; bu süreç hem oyuncak yerine gerçek aletlerle çalışma isteğini hem de el becerisindeki ilerlemeyi gösteriyor.

sosyal medya tepkileri ve mesajlar:

Ailenin paylaştığı videolar sosyal medyada ilgi görüyor. Emine Işıldar, gelen yorumların "yüzde 95’inin iyi" olduğunu belirtiyor ve takipçilerden gelen mesajların çoğunun aileyi sabrı ve destekleyici tutumu için tebrik ettiğini söylüyor. Bazı takipçiler ise kendi çocuklarının benzer ilgisini nasıl destekleyeceklerini bilmediklerini belirterek aileye örnek gördüklerini ifade ediyorlar.

Eymen’in merakı ve ailenin yaklaşımı, küçük yaştaki ilginin yönlendirilmesinin nasıl olumlu sonuçlar verebileceğine dair pratik bir örnek sunuyor. Evde kurulan bu küçük atölye, çocuğun motor becerilerini, dikkatini ve teknik merakını beslemeye devam ediyor.

YAŞITLARI OYUNCAKLARLA OYNARKEN 4 YAŞINDAKİ EYMEN IŞILDAR, BİTPAZARINDAN ALINAN ELEKTRONİKLERİ...

YAŞITLARI OYUNCAKLARLA OYNARKEN 4 YAŞINDAKİ EYMEN IŞILDAR, BİTPAZARINDAN ALINAN ELEKTRONİKLERİ SÖKÜP İNCELİYOR. AİLESİNİN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER İSE TAKİPÇİLERDEN YOĞUN İLGİ VE DESTEK GÖRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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