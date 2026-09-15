Dört yıl sonra sese kavuştu: Ayşegül'ün biyonik kulak umudu

Dört yıl sonra duyma sevincine kavuştu

Adana'da doğuştan işitme engelli olan 11 yaşındaki Ayşegül Şiş, dört yıl aradan sonra yeniden sesleri duymanın mutluluğunu yaşadı. Küçük kızın yeniden işitmesini sağlayacak biyonik kulak cihazının temini, Yüreğir Kaymakamlığı tarafından üstlenildi.

Cihazın geçmişi ve ailenin yaşadıkları:

Ayşegül, 5 yaşındayken ilk biyonik kulak ameliyatını geçirdi. Ancak ameliyattan yaklaşık bir yıl sonra oyun oynarken cihazı kırıldı. Ailenin maddi imkânları cihazın yenilenmesine yetmeyince Ayşegül yaklaşık 4 yıl boyunca işitmeden yaşadı. Baba Abdullah Şiş (35) yaklaşık iki yıl önce geçirdiği motosiklet kazası sonrası çalışamaz hale geldi; bu durum aile gelirini düşürdü. Çiftin dört çocuğundan ikisi doğuştan işitme engelli olarak dünyaya geldi.

Kaymakamlık desteği ve rehabilitasyon süreci:

İhtiyaç duyulan cihazın yaklaşık 220 bin lira tutarındaki maliyeti, Yüreğir Kaymakamlığı tarafından karşılandı. Kaymakamlığın sağladığı destekle aygıt temin edildi ve gerekli rehabilitasyon süreçleri planlandı. Yetkililer, rehabilitasyonun ardından Ayşegül'ün eğitimine döneceğini ve duyma yetisinin giderek düzeleceğini bildirdi.

Ailenin yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle bir dönem evlerini kaybettikleri ve kayınbabanın evine yerleştikleri de aktarıldı. Bu süreçte ailesi, kızlarının yeniden duyabilmesi için çağrıda bulunmuş, yardım talepleri Yüreğir Kaymakamlığı'na ulaşmıştı.

Anne Ebru Şiş (35) gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin maddi imkânsızlıklar nedeniyle uzun süre cihaz alamadığını belirterek, 'Herkesten Allah razı olsun. Kızım cihazına kavuştu. Ayşegül artık duyuyor' dedi. Ailenin ve yetkililerin ortak çabasıyla Ayşegül'ün hem sosyal hayatı hem de okul yaşamındaki normalleşme sürecinin hızlanması hedefleniyor.

(SOLDAN SAĞA) AYŞEGÜL ŞİŞ, EBRU ŞİŞ, AYFER ŞİŞ