Dörtdivan'da evlerin bitişiğindeki otluk alana müdahale: yangın söndürüldü

Çalköy'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Çalköy köyünde, evlerin bitişiğindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve kontrol:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayın soruşturulması:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

BOLU’NUN DÖRTDİVAN İLÇESİNDE EVLERİN BİTİŞİĞİNDEKİ OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE EVLERE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.