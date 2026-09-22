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Dörtdivan'da evlerin bitişiğindeki otluk alana müdahale: yangın söndürüldü

Çalköy'de evlerin bitişiğindeki otluk alanda çıkan yangına itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti; alevler evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 18:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dörtdivan'da evlerin bitişiğindeki otluk alana müdahale: yangın söndürüldü

Çalköy'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Çalköy köyünde, evlerin bitişiğindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve kontrol:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayın soruşturulması:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

BOLU’NUN DÖRTDİVAN İLÇESİNDE EVLERİN BİTİŞİĞİNDEKİ OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

BOLU’NUN DÖRTDİVAN İLÇESİNDE EVLERİN BİTİŞİĞİNDEKİ OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE EVLERE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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