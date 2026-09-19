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Dörtüncü kattan düşen kalıp ustasının yaşam mücadelesi sona erdi

Batman'da bir inşaatta 4'üncü kattan düşen kalıp ustası Recai Terece, ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dörtüncü kattan düşen kalıp ustasının yaşam mücadelesi sona erdi

Batman'da inşaat kazasında işçi hayatını kaybetti

Batman’ın Bayındırlık Mahallesinde iki gün önce yapımı devam eden bir binada meydana gelen kazada, kalıp ustası Recai Terece 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Terece, acil olarak hastaneye sevk edildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Terece, yapılan tüm müdahalelere rağmen Batman Eğitim ve Araştırma Hastaneside hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, kaza iki gün önce inşaatın 4'üncü katında çalışırken meydana geldi. Çalışanın dengesini kaybederek düştüğü ve sert zemine çarpma sonucu ağır yaralandığı bildirildi. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair net bir bulgu bulunmamakla birlikte, olay yerinde inceleme başlatıldı.

Soruşturma ve süreç:

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Yetkililer, olaya ilişkin görgü tanıkları ve iş yerindeki güvenlik koşullarını değerlendirerek, düşüşün nedenini tespit etmeye çalışıyor. Aileye gerekli bildirimler yapılmış olup, kesin ölüm nedeni ve kaza detayları adli ve idari soruşturma tamamlandığında netlik kazanacak.

Recai Terecenin yakınları ve çalışma arkadaşları olayın şoku içinde; soruşturmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

BATMAN&#039;IN BAYINDIRLIK MAHALLESİ&#039;NDE İKİ GÜN ÖNCE YAPIMI DEVAM EDEN BİR İNŞAATTA 4&#039;ÜNCÜ KATTAN...

BATMAN'IN BAYINDIRLIK MAHALLESİ'NDE İKİ GÜN ÖNCE YAPIMI DEVAM EDEN BİR İNŞAATTA 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN KALIP USTASI RECAİ TERECE, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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