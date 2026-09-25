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Dörtyol'da alevlerin sardığı araç itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde çıkan araç yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı; araçta hasar oluştu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 08:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dörtyol'da alevlerin sardığı araç itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Otomobil yangını büyümeden söndürüldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Kuzuculu Mahallesi sınırları içinde bir araçta yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hızlı müdahale sayesinde alevlerin çevreye yayılmasını önledi.

Müdahale süreci:

Ekipler, olay yerine ulaştıktan sonra yangına kısa sürede su ve söndürücü maddelerle müdahale etti. Yapılan çalışmalarla yangının büyümesinin ve başka araç veya yapıların etkilenmesinin önüne geçildi.

Soğutma ve hasar tespiti:

Yangın kontrol altına alındıktan sonra bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Müdahale sonucunda araçta hasar oluştu, ancak alevlerin daha geniş bir alana sıçraması engellendi.

DÖRTYOL KUZUCULU MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ARAÇ YANGININA EKİPLER TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLDİ.

DÖRTYOL KUZUCULU MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ARAÇ YANGININA EKİPLER TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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