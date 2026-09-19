Doruk köyünde 350 kişilik sofrada birlik ve dayanışma

Doruk köyünde dayanışma yemeği

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Doruk köyünde muhtar Cengiz Sebüktekin öncülüğünde düzenlenen yemek organizasyonu, köy sakinleri ile davetlileri bir araya getirdi. Etkinlik, yerel dayanışma ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladı.

organizasyon ve katılım:

Verilen yemekte toplam 350 kişi ağırlandı. Mahalle ve köy sakinleri ile davetliler aynı sofrada buluşarak paylaşım ve dayanışma örneği sergiledi. Yemek boyunca misafirlerle yakından ilgilenen organizasyon ekibi, ikramların düzenli ve misafirperver bir ortamda sunulmasına özen gösterdi.

muhtarın mesajı ve kapanış:

Muhtar Cengiz Sebüktekin, katılıma teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Etkinlik, yapılan dualar ve sıcak sohbetlerin ardından sona erdi; katılımcılar arasında karşılıklı saygı ve komşuluk bağlarının güçlendiği gözlendi.

BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNE BAĞLI DORUK KÖYÜ MUHTARI CENGİZ SEBÜKTEKİN, BİRLİK VE BERABERLİĞİ PEKİŞTİRMEK AMACIYLA KÖY SAKİNLERİ VE DAVETLİLERE YÖNELİK KAPSAMLI BİR YEMEK ORGANİZASYONU DÜZENLEDİ.