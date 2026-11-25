karın etkili olduğu noktalar:
Kavak ilçesinde süren kar yağışı özellikle Doruk ve Toptepe mevkilerinde etkisini gösterdi. Bölgede yollar ve yamaçlar karla kaplanırken, yer yer ulaşımın yavaşladığı gözlendi.
bölgeyi kaplayan görüntü:
Kar, ağaçların dallarına tutunarak bölgeye belirgin bir kış atmosferi kazandırdı. Yüksek kesimlerde oluşan beyaz örtü, Doruk ve Toptepe çevresinde fotoğraf karelerini anımsatan manzaralar oluşturdu.
Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, doğanın görünümünü değiştirdi; bölge kısa sürede beyaz örtü ile kaplandı ve kış görüntüleri ortaya çıktı.
SAMSUN’UN KAVAK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜDÜ.
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