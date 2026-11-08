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Doski Vadisi'nin yüksekleri erken kışa teslim oldu

Doski Vadisi'nin yüksek kesimleri, Yüksekova'daki son yağışlarla karla kaplandı; vatandaşlar manzarayı cep telefonu ile kaydetti, ekipler hazırlandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Doski Vadisi'nin yüksekleri erken kışa teslim oldu

Doski Vadisi'nde kar manzarası:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Doski Vadisinin yüksek kesimleri son günlerde aralıklarla etkili olan yağışlarla beyaza büründü. İlçeden de net şekilde görülen kar örtüsü, vadinin yüksek noktalarında yer yer kalınlaştı. Bölge sakinleri, oluşan manzarayı cep telefonlarıyla kaydederek görüntüledi.

karla mücadele ve hazırlıklar:

Olumsuzluklara karşı karla mücadele ekipleri hazırlıklarını sürdürüyor. Ekipler, ulaşımda ve yerleşim alanlarında yaşanabilecek aksamalara karşı önlem almak üzere hazır bekliyor ve sahadaki durumu yakından takip ediyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ DOSKİ VADİSİ’NİN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ DOSKİ VADİSİ’NİN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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