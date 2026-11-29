Hatay'da duyarlılık örneği:

Antakya çevreyolunda, Ekinci Mahallesi mevkiinde yolda unutulan çantayı fark eden sürücü Yakup Küspeci, içerideki eşyaya dokunmadan çantayı güvenliğe teslim etti. Olay, ilerleyen araç trafiği içinde kısa süreli bir müdahaleyle sonuçlandı.

Olayın gelişimi:

Küspeci, Kisecik Mahallesi yönüne doğru giderken üst geçidin yanından geçtiği sırada önündeki aracın üzerinde bir çanta olduğunu fark etti. Dörtlülerini yakarak durduğunu ve çantayı yol kenarına aldığı anı anlattı. Öndeki araç çantayı düşürdüğünde sürücü plakasını görmeye fırsat bulamadı; aracı sollarken hızla uzaklaşmıştı.

Çantayı aldıktan sonra plakaya yetişemediğini belirten Küspeci, çantayı yanında götürürken içinde kimlik veya ehliyet gibi sahibini tanıtacak belge bulunmadığını söyledi. Çantanın siyah bir kol çantası şeklinde olduğunu ifade etti.

Çantanın içeriği ve teslim süreci:

Çantanın içinde bir miktar para, euro ve dolar ile küçük bir defter bulunduğu bildirildi. Küspeci, parayı saymadığını ve hiçbir eşyaya dokunmadığını vurguladı. Sahibine ulaşmayı sağlayacak belgeye rastlamadığı için sabah ilk iş olarak çantayı emniyete teslim edeceğini söyledi.

Küspeci, "Ben yemciyim, dükkandan çıkıp Kisecik Mahallesi tarafına doğru gidiyordum... Çantanın içerisinde sahibine ulaşmamı sağlayacak kimlik veya ehliyet gibi bir belge de göremedim. Bu nedenle sabah ilk işim çantayı emniyete teslim etmek olacak. Sahibi gelip çantasını teslim alabilir. İnsanlık bunu gerektirir" ifadelerini kullandı. Ayrıca olayın kendisi için ilk kez yaşandığını belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır araç kullanıyorum ancak ilk defa böyle bir olayla karşılaştım" dedi.

Küspeci'nin davranışı, yol güvenliği ve vatandaşlık sorumluluğu açısından çevrede takdir topladı. Çantanın sahibinin emniyete başvurması halinde eşyaların teslimi sağlanacak.

YAKUP KÜSPECİ