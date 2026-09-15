Dolar 48,6335 +0,02%
Euro 56,1015 -0,07%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.770,71 -0,50%
EUR/USD 1,1531 -0,22%
Brent Petrol 107,37 +1,60%
--°

Down sendromlu çocuklarla çıkan futbolcular farkındalığı sahaya taşıdı

1. Lig'in 7. haftasında Kayserispor-İstanbulspor karşılaşmasında futbolcular, seremoniye Down sendromlu çocuklarla çıkarak eşitlik ve görünürlük mesajı verdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 07:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Down sendromlu çocuklarla çıkan futbolcular farkındalığı sahaya taşıdı

Seremoni duygusu:

1. Lig'in 7. haftasında oynanan Kayserispor-İstanbulspor karşılaşması öncesinde her iki takımın futbolcuları, seremoniye Down sendromlu çocuklarla birlikte çıkarak törene katıldı. Bu adım, maç öncesinde hem duygusal anlar yaşanmasına hem de önemli bir farkındalık vurgusuna zemin hazırladı.

Kulübün mesajı:

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Kulüp Basın Sözcüsü Emir Akpınar, etkinliğe ilişkin olarak şunları söyledi: "Bir gün değil, her gün farkındayız. Down sendromlu çocuklarımız, futbolcularımızla birlikte seremoniye çıkarak gecemize anlam kattılar. Bizim için farkındalık yalnızca belirli bir güne sığdırılacak bir mesaj değil; sevginin, eşitliğin ve hayatı birlikte paylaşmanın her gün hatırlanması gereken bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz"

Görünürlük ve eşitlik vurgusu:

Akpınar'ın sözleri, kulübün farkındalık çalışmalarını yalnızca sembolik bir etkinlikle sınırlamayı amaçlamadığını, bunun yerine her gün hatırlanması gereken bir sorumluluk olarak gördüğünü ortaya koydu. Seremoni, sporun toplumsal duyarlılığı artırma ve kapsayıcılığı görünür kılma rolüne dikkat çekti.

Maç öncesi düzenlenen bu tür etkinlikler, hem sahada hem de saha dışında Down sendromlu bireylerin daha görünür olmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Kayserispor'un açıklaması, sevgi ve eşitlik temalarının spor ortamında da canlı tutulmasının önemini vurguladı.

KAYSERİSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI SERAMONİSİNE HER İKİ TAKIMIN FUTBOLCULARI DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARLA...

KAYSERİSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI SERAMONİSİNE HER İKİ TAKIMIN FUTBOLCULARI DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARLA ÇIKTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'den masa tenisinde bölge zaferi
images

Eskişehirspor rotasını Biga'ya çevirdi
images

Eker I Run 13. yılında iki günlük spor ve sosyal fayda festivali
images

Çorum belediyesi karate takımı Ankara'da lig liderliğini perçinledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okul çevrelerinde geniş kapsamlı denetim: polis veliler ve esnafa bilgi verdi

Öğrencilerin sofrasına yakın belediye: Zafertepe kent lokantası faaliyete geçti

Müftülük koordinatörleri 2026-2027 eğitim öğretim döneminin yol haritasını çizdi

İznik'te Ekinoks 2026 fotoğrafçılar maratonu başlıyor

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi