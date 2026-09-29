Dpü, akademik yıla Hayrettin Karaman'ın düşünce vurgusuyla merhaba dedi

Açılış programı:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), 2026-2027 akademik yılını ilahiyatçı ve yazar Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ın katıldığı açılış konferansıyla başlattı. Açılış töreninde üniversitenin bilimsel çalışmalarının yanı sıra kültür, sanat, düşünce ve medeniyet alanlarındaki rolüne dikkat çekildi.

Üniversitenin misyonu ve düşünce ortamı:

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, konuşmasında üniversitelerin yalnızca meslek kazandıran kurumlar olmadığını, aynı zamanda bilim, sanat, kültür ve düşüncenin üretildiği merkezler olduğunu belirtti. Kızıltoprak, "Üniversiteler bilimin, sanatın, kültürün üretildiği, akademik eğitimin sürdürüldüğü kurumlarımızdır. Üniversiteler aynı zamanda fikirlerin konuşulduğu, farklı düşüncelerin tartışıldığı, insanın kendisini ve dünyayı anlamaya çalıştığı büyük ilim yuvalarıdır" ifadelerini kullandı.

Rektör ayrıca üniversitelerin medeniyet açısından taşıdığı role vurgu yaparak, kampüslerin yalnızca fiziksel mekânlar olmaktan öte, düşünsel üretimin ve toplumsal katkının kaynağı olduğunu aktardı.

Değer ölçütleri ve topluma katkı:

Kızıltoprak, bir üniversitenin değerinin binaları, öğrenci sayısı veya bütçesiyle tek başına ölçülemeyeceğini söyledi ve "Bir üniversitenin büyüklüğü kapsadığı metrekarelerle, üzerinde yükselen binalarıyla, öğrenci sayısıyla ya da bütçesiyle ölçmek, o üniversitenin değerini tam olarak tayin etmek demek değildir" sözleriyle asıl ölçütün üretim ve yetiştirilen insanlar olduğunu vurguladı.

Rektör sözlerine şu değerlendirmeyle devam etti: "Bir üniversitenin gerçek gücü yetiştirdiği öğrenciyle, ürettiği bilgiyle, sanatla, kültürle ve medeniyet değerleriyle şekline yaptığı katkısıyla, toplumunu aydınlatma gayretiyle ve şehrinin, ülkesinin ve tüm insanlığın çözmeye çalıştığı meselelere çözümler sunmasıyla ve dünyaya bıraktığı izlerle ölçülür."

Kızıltoprak, DPÜ'nün genç bir üniversite olmasına rağmen Kütahya'dan başlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yürüttüğünü belirtti ve "Bugün büyük bir memnuniyet ifade ediyorum ki Kütahya Dumlupınar Üniversitesi genç bir üniversitedir. Ama bulunduğu şehre, ulusal ve uluslararası alanda yetiştirdiği öğrencileriyle ülkesine ve milletine ve bütün insanlığa hizmet eden güçlü bir üniversitedir" dedi.

Rektör, üniversitenin hedeflerine adım adım ilerlediğini ve başarının yalnızca sayısal göstergelerle değil ortaya konulan çalışmaların niteliğiyle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Hedeflerine adım adım ulaşan, başarılarını sadece rakamlarla ve sonuçlarla ortaya koyma gayreti gösteren ve her yıl bir önceki yılın üzerine bir katkı koyan bir üniversiteyiz" sözleriyle akademik yıl hedeflerine vurgu yaptı.

Açılış konferansının kapanışı:

Açılışın konuğu Prof. Dr. Hayrettin Karaman öğrenciler, akademisyenler ve davetlilerle bir araya gelerek akademik yılın başlangıcına düşünsel bir çerçeve kazandırdı. Program, üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri kadar kültür ve düşünce hayatındaki sorumluluğunu da ön plana çıkardı ve DPÜ'de yeni akademik dönemin bilimsel ve toplumsal hedeflerle karşılandığını ortaya koydu.

DPÜ REKTÖRÜ PROF. DR. SÜLEYMAN KIZILTOPRAK VE İLAHİYATÇI-YAZAR PROF. DR. HAYRETTİN KARAMAN