DPÜ’de Tunus temalı sempozyum başladı: sanatla köprü kuruldu

açılış töreni ve katılımcılar:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde, merhum sanatçı Ahmet Yakupoğlu anısına düzenlenen 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu ‘Afrika’ya açılan kapı: Tunus’ temasıyla törenle açıldı. Açılış, Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Amfisi'nde gerçekleştirildi ve törene Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus’un Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

rektörün vurgusu ve kültürel iş birlikleri:

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, konuşmasında Türkiye ile Tunus arasındaki 300 yılı aşkın tarihi, kültürel ve diplomatik bağlara dikkat çekti. Kızıltoprak, ortak medeniyet mirasının akademik, bilimsel ve sanatsal iş birlikleriyle güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, Tunus’taki Osmanlı mimari mirasının belgelenmesi ve yükseköğretimde yürütülen ortak projelere değindi. Rektör, sempozyumun iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine katkı sağlayacağına inandığını belirtti ve merhum Ahmet Yakupoğlu’nu rahmetle andı.

konferanslar, sergiler ve kültürel değişim:

Açılış konuşmalarının ardından Ahmet Misbah Demircan tarafından "Tarlabaşı (Taksim 360): Belleğini Silmeden Tarihî Bir Semti Yenilemek" başlıklı konferans verildi. Konferans sonrası düzenlenen kültürel değişim töreninde Tunus’a özgü sembolik hediyeler takdim edildi ve katılım ile teşekkür belgeleri sunuldu. Program kapsamında ayrıca Öğretim Görevlisi Adem Dönmez'in "Bayrağı Bir, Kültürü Bir, Dost Ülke" başlıklı sergisi ile "Sanat, Tasarım, Mimarlık ve Görsel İşitsel Alanlarda Karma Sergi"nin açılışları yapıldı.

programın yapısı ve destekler:

Sempozyum, 5-9 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında 3’ü çevrim içi olmak üzere toplam 14 oturum planlandı; oturumlarda 67 bildiri sunulacak ve sanat ile tasarım alanlarında 3 ayrı atölye uygulaması gerçekleştirilecek. Tunus’un Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier de ortak kültürel mirasın korunması ve bilimsel iş birliklerinin artırılması gerektiğini belirterek organizasyon ekibine ve DPÜ’ye teşekkür etti. Sempozyuma sponsorluk desteği sağlayan Soner Sulamaz ise sanat ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Katılımcılar ve organizatörler, sempozyumun iki ülke arasında akademik ve kültürel diyaloğu derinleştirecek bir platform sunduğunu ifade etti; program boyunca gerçekleştirilecek oturum, sergi ve atölye çalışmaları, temanın hem teorik hem uygulamalı yönlerini ele alarak izleyici ve akademisyenlere çok yönlü katkı sağlamayı hedefliyor.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİNDE (DPÜ), "AFRİKA’YA AÇILAN KAPI: TUNUS" TEMASIYLA DÜZENLENEN 5. ULUSLARARASI SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BAŞLADI.