Dr. Mutlu'dan kalbe koruyucu reçete: riskleri bilin, küçük değişiklikler büyük fark yaratır

kalp-damar hastalıklarında birden çok risk bir arada etkili:

Muş Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Berk Mutlu, kalp-damar hastalıklarının tek bir nedene bağlanamayacağını, birden fazla risk faktörünün birlikte etkili olduğunu belirtti. Dr. Mutlu, sıklıkla karşılaştıkları etkenler arasında sigara kullanımı, hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, fazla kilo, hareketsizlik ve sağlıksız beslenmeyi saydı.

Mutlu, bölgenin zengin mutfak kültürünü korumanın önemli olduğunu; ancak kırmızı et, hayvansal yağ, tuz ve hamur işi ağırlıklı beslenmenin özellikle risk grubundaki kişilerde hastalık riskini artırdığını vurguladı. Yöresel yemeklerin tamamen terk edilmesine gerek olmadığını; porsiyonların küçültülmesi, tuz tüketiminin azaltılması ve kızartma yerine fırınlama veya haşlama gibi pişirme yöntemlerinin tercih edilmesini önerdi.

sigaranın etkisi ve korunmada öncelikler:

Dr. Mutlu, sigaranın kalp krizi ve inme riskini artırdığını, az miktarda sigara kullanımının bile güvenli olmadığını söyledi. Sigaranın bırakılmasının kalp-damar hastalıkları riskini azaltmak için atılacak en önemli adım olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca Mutlu, korunma stratejilerinin yaşam tarzı değişiklikleriyle desteklenmesi gerektiğini; düzenli fiziksel aktivite, kilo kontrolü ve dengeli beslenmenin önemini vurguladı.

kalp krizi belirtileri ve acil durumda yapılması gerekenler:

Göğsün ortasında baskı, sıkışma veya yanma hissi, kollara ve çeneye yayılan ağrı, nefes darlığı, soğuk terleme ve bulantı kalp krizi belirtileri arasında sayıldı. Dr. Mutlu, birkaç dakika süren veya tekrarlayan göğüs ağrılarında vakit kaybedilmemesi gerektiğini; bu tür belirtiler yaşayanların 112'yi araması ve kendi araçlarıyla hastaneye gitmeye çalışmamaları gerektiğini belirtti.

Son olarak, Dr. Berk Mutlu Muş Devlet Hastanesi kardiyoloji ekibi olarak halkın kalp sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini; tansiyon, kan şekeri ve kolesterol değerlerinin düzenli olarak takip edilmesinin önemini yineledi.

MUŞ DEVLET HASTANESİ KARDİYOLOJİ UZMANI DR. BERK MUTLU, KALP-DAMAR HASTALIKLARINDAN KORUNMA YOLLARI, BÖLGESEL BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE SİGARANIN KALP SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ.