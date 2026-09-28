Driftin hesabı ağır oldu: kırıkkale sokaklarında 280 bin liralık ceza

Driftin faturası kırıkkale'de kesildi

Kırıkkale'de iki otomobil sürücüsünün kamuya açık kara yolunda yaptıkları drift hareketleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü ve o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Osmangazi Mahallesi'nde kayıtlara geçti.

olayın gelişimi:

Görüntüler üzerine Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı ve drift yapan iki sürücü kimliklendirilerek tespit edildi. Sürücülerin kamuya açık yolda tehlikeli araç kullanımı, çevredeki diğer yol kullanıcıları için doğrudan risk oluşturduğu kaydedildi.

cezai işlem ve idari yaptırımlar:

Sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Her iki sürücüye ayrı ayrı 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, toplam ceza tutarı 280 bin lira oldu. Ayrıca sürücü belgeleri iptal edildi ve araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yetkililer, benzer tehlikeli sürüş davranışlarının yol güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını belirterek, denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Drift pahalıya patladı: 2 sürücüye toplam 280 bin lira ceza