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Drogheda teknik direktörü: Trabzon gerçek bir futbol şehri

Drogheda United teknik direktörü Kevin Doherty, Trabzon’da karşılaştıkları ilgi ve taraftar yoğunluğunun kulübü için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 21:35

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Drogheda teknik direktörü: Trabzon gerçek bir futbol şehri

Drogheda United'ın Trabzon ziyaretinden izlenimler:

Ev sahibi Trabzonspor, sahasında oynanan dostluk maçında İrlanda temsilcisi Drogheda United'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası teknik direktör Kevin Doherty, kendilerine gösterilen sıcak ilgi için teşekkür ederek maç ve ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulundu.

deneyim ve teşekkürler:

Doherty, "Bu sıcak karşılama için herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mükemmel bir tecrübe oldu. Hem kendi adıma hem de kulübüm adına önemli bir deneyim yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," diyerek hem misafirperverliğin hem de maçın kendileri için değer taşıdığını vurguladı. Ayrıca milli takım arasının her iki takım için de değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

şehir ve taraftar gözlemleri:

Teknik direktör, şehre vardıkları andan itibaren Trabzon'un futbola olan ilgisini yakından gözlemlediklerini belirterek, "Şehre vardığımız andan itibaren Trabzon’un bir futbol şehri olduğunu gördük," ifadelerini kullandı. Doherty, Trabzonspor taraftar grubunun büyüklüğüne ve bağlılığına değindi, ayrıca Galatasaray maçını izlediklerini ve bu sayede kulübü daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını aktardı.

Drogheda United Teknik Direktörü Kevin Doherty, Trabzon’a geldikleri andan itibaren şehrin futbola...

Drogheda United Teknik Direktörü Kevin Doherty, Trabzon’a geldikleri andan itibaren şehrin futbola olan ilgisini yakından gözlemlediklerini belirterek, buranın futbol şehri olduğunu söyledi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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