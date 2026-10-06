Dron destekli uygulama ile okul çevrelerinde güvenlik güçlendirildi: Manisa'da sıkı denetim

Denetimlerin amacı ve kapsamı:

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı yürütülen uygulamalar, çocuk ve gençlerin eğitim gördükleri ortamların güvenliğini artırmayı hedefliyor. Manisa'da düzenlenen denetimlerde amaç, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi ve öğrencilerin okul çevrelerinde risklere maruz kalmasının önlenmesi olarak açıklandı.

Manisa'daki uygulamanın ayrıntıları:

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki denetimleri İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Gediz Anadolu Lisesi önünde yoğunlaştırdı. Ekipler, okul çevreleri ve güzergâhları didik didik kontrol ederken, şüpheli kişilere yönelik GBT sorgulamaları yapıldı ve araç ile sürücü kontrolleri gerçekleştirildi.

dronlarla havadan destek ve saatlere göre yoğunlaştırma:

Uygulamalarda sahadaki ekiplerin çalışmalarına dronlar ile havadan destek sağlandı. Özellikle öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik önlemleri artırıldı; servis ve yaya güzergâhlarında takip ve denetimler sıklaştırıldı. Bu uygulama sayesinde erişim yolları ve çevre düzenlemeleri daha hızlı tespit edildi.

Yetkililer, denetimlerin ilgili kurumların koordinasyonuyla düzenli olarak süreceğini belirtti. Yapılan açıklamada, eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasının süreklilik arz ettiği; bu nedenle benzeri kontrollerin farklı zaman ve bölgelerde tekrarlanacağı vurgulandı.

Sonuç olarak, Manisa'daki uygulama, okul çevresi güvenliğini artırmaya yönelik somut adımlar olarak kayda geçti ve çalışmanın eğitim-öğretim döneminin huzur içinde sürdürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KOORDİNESİNDE ÇOCUK VE GENÇLERİN DAHA GÜVENLİ ORTAMLARDA EĞİTİM GÖRMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ÜLKE GENELİNDE EŞ ZAMANLI SÜRDÜRÜLEN OKUL VE YURT ÇEVRESİ DENETİMLERİ KAPSAMINDA MANİSA’DA POLİS EKİPLERİ UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRDİ. DENETİMLERDE OKUL ÇEVRELERİ DİDİK DİDİK KONTROL EDİLİRKEN, DRONLAR DA HAVADAN DESTEK VERDİ.