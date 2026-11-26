Adalı Gölün dron görüntüleri doğal bir simetri sunuyor

Tokat’ın Almus ilçesi Ataköy sınırlarındaki Adalı Göl, dronla çekilen görüntülerde tepeden bakıldığında gözü andıran formu ve nazar boncuğunu çağrıştıran görünümüyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Göl, Tokat kent merkezine 50 kilometre ve Almus ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Doğal yapı ve fotoğrafçılar için çekim alanı:

Adalı Göl, kendine özgü bitki örtüsü ve yaban hayatıyla doğa yürüyüşü, kamp ve fotoğraf tutkunlarına doğal bir ortam sunuyor. Tepeden bakıldığında oluşan yapısal görünüm, göl etrafındaki bitki desenleri ve suların renk tonlarıyla birleşince, özellikle dron çekimlerinde dikkat çekici bir kompozisyon ortaya çıkıyor.

Keşif yürüyüşleri ve yerel tanıtım:

Tokat TODEX Doğa ve Ekstrem Derneği üyeleri ve doğa yürüyüşçüleri, bölgedeki bu tür az bilinen noktaları hafta sonu etkinlikleriyle keşfe açıyor. Doğa yürüyüşçüsü Cengiz Demir, 'Adalı Göl’e tepeden baktığınızda doğal olarak oluşmuş bir göz şekli görebilirsiniz. Belki de onu bir nazar boncuğuna benzetebilirsiniz. Özellikle hafta sonları, çalışan arkadaşlarımızın haftanın stresini atması ve doğayı keşfetmesi için yürüyüşler düzenliyoruz. Bu yürüyüşlerle Tokat’ın az bilinen doğal, tarihi ve kültürel değerlerini gönüllülük esasıyla tanıtmayı amaçlıyoruz. Adalı Göl’ü herkesin görmesini tavsiye ederim' diyerek bölgenin ziyaretçilere sunduğu görsel ve rekreasyonel değeri vurguladı.

Bu tür dron görüntüleri, yerel doğa varlıklarının farkındalığını artırırken, bölgenin doğa turizmi potansiyelini de gözler önüne seriyor.

TOKAT’IN ALMUS İLÇESİNE BAĞLI ATAKÖY SINIRLARINDA BULUNAN ADALI GÖL, TEPEDEN BAKILDIĞINDA GÖZÜ ANDIRAN GÖRÜNÜMÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR.