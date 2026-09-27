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Dron gözetimiyle tespit edildi: Beyoğlu'nda 27 kişi gözaltında

İstanbul Emniyeti, Beyoğlu'nda dron destekli huzur uygulamasında 25 eğlence yeri, 5 otel ve 1.737 kişiyi kontrol etti; dronla tespit edilen 27 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 06:25

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 06:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dron gözetimiyle tespit edildi: Beyoğlu'nda 27 kişi gözaltında

Beyoğlu'nda dron destekli huzur ve asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri tarafından Beyoğlu'nda dron destekli geniş kapsamlı bir Huzur ve Asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimler Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ve çevresindeki ara sokaklar ile umuma açık eğlence yerlerinde yoğunlaştı.

Denetim kapsamı ve yöntemler:

Uygulamada havadan dron kameralarıyla izleme yapılırken, cadde ve sokak kontrolleriyle genel ahlaka aykırı davranışların ve suç unsurlarının tespiti hedeflendi. Toplam 25 umuma açık eğlence yeri, 5 otel ve iki binada bulunan 10 adres denetlendi.

Bulgular ve işlem detayları:

Dron kamerasıyla fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen 27 şahıs gözaltına alındı. Denetimler kapsamında ayrıca 4 şahıs hakkında "Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Etme" suçundan işlem yapılırken, genel ahlaka aykırı ve çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunduğu belirlenen 27 şahıs hakkında gerekli işlemler uygulandı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 bina da denetlendi.

Uygulamada toplam 1.737 şahsın sorgulaması yapıldı; yapılan kontrollerde 3 aranan şahıs ve 2 düzensiz göçmen yakalandı. Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 12 şahıs hakkında idari işlem uygulanırken, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı ve şahısların üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Umuma açık eğlence yerlerine yönelik denetimlerde tütün mamulü kullanımı, faaliyet konusuna aykırılık, mesul müdürlük belgesinin bulunmaması, sigortasız işçi çalıştırılması ve işletme dışında müzik yayını gibi mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Bu kapsamda toplam 17 işletmeye idari para cezası uygulandı; ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 2 eğlence yeri ile 2 otel mühürlendi.

Gece boyunca devam eden uygulamalarda gözaltına alınan şahıslar Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE BEYOĞLU’NDA KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASI, HUZUR VE GÜVEN...

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE BEYOĞLU’NDA KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASI, HUZUR VE GÜVEN ORTAMININ KORUNMASI İLE SUÇ UNSURLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK DRON DESTEKLİ HUZUR VE ASAYİŞ UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. UYGULAMADA DRON KAMERASIYLA FUHUŞA ARACILIK ETTİĞİ TESPİT EDİLEN 27 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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