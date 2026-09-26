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Dron parçası Yakakent sahilinden alındı, incelenmek üzere teslim edildi

Yakakent kıyısında görülen ve Rus menşeli olduğu değerlendirilen insansız hava aracı parçası, Sahil Güvenlik tarafından alınıp incelemeye verildi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dron parçası Yakakent sahilinden alındı, incelenmek üzere teslim edildi

Dron parçasının bulunması ve ilk müdahale:

Samsun’un Yakakent ilçesinde Karadeniz sahilinde bir cisim gören vatandaşlar, durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. Dikmen Kavşağı mevkisinde sahile yakın noktada tespit edilen cisim için bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, yapılan ön incelemede parçanın bir insansız hava aracına ait olduğunu belirledi.

Bulunduğu yerden alınan parça, incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Olayla ilgili yetkililer tarafından resmi işlem başlatıldığı bildirildi.

tespit ve değerlendirme süreci:

Ekiplerin ilk tespitine göre parça Rus menşeli olarak değerlendirildi. Resmi inceleme, parçanın türü, kökeni ve denize nasıl ulaştığına ilişkin sorulara yanıt aramak üzere ilgili birimlerce sürdürülecek.

Sahil Güvenlik yetkilileri ve incelemeyi yürütecek birimler, bulgunun kayıt altına alınması ve gerekli teknik analizlerin yapılmasının ardından kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

SAMSUN’UN YAKAKENT İLÇESİNDE DENİZE DÜŞEN VE RUS MENŞELİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN İHA PARÇASI...

SAMSUN’UN YAKAKENT İLÇESİNDE DENİZE DÜŞEN VE RUS MENŞELİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN İHA PARÇASI, GÜVENLİK EKİPLERİNCE BULUNDUĞU YERDEN ALINARAK İNCELENMEK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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