Drone ile gözetim: Muş-Ağrı kara yolunda trafik güvenliği hedefte

Drone destekli denetim muş-ağrı kara yolunda

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Malazgirt İlçe Jandarma Trafik timleri tarafından Muş-Ağrı kara yolunda drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerin temel amacı trafik kazalarını önlemek ve sürüş güvenliğini artırmak olarak açıklandı. Ekipler, hava desteği sayesinde geniş bir koridoru eş zamanlı izleyerek kural ihlallerini tespit etti.

Denetimde takip edilen ihlaller:

Havadan yapılan kontrollerde emniyet kemeri ve kask kullanmama, seyir halinde cep telefonuyla konuşma, hatalı sollama, yakın takip, drift yapma, şerit ihlalleri, emniyet şeridini amacı dışında kullanma, ters yönde araç sürme ile trafik işaret ve levhalarına uymama gibi ihlaller izlendi. Denetimler ayrıca sürüş güvenliğini doğrudan tehlikeye atan diğer davranışları da kapsadı.

Amaç ve gelecekteki uygulamalar:

Jandarma yetkilileri, bu tür drone destekli uygulamaların hem anlık müdahale kapasitesini artırdığını hem de sürücülerin kurallara uyma konusunda caydırıcılığını yükselttiğini belirtti. Denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceği, trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı. Jandarma ekipleri çalışmalarını aynı kararlılıkla devam ettireceklerini bildirdi.

MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ, TRAFİK KAZALARINI ÖNLEMEK VE SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA MUŞ-AĞRI KARA YOLUNDA DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.