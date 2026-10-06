Dronla takip edildi: çalıntı motosikletle kaçan sürücünün ehliyeti geçersiz çıktı

Dronla takip edildi: kaçış havadan sonlandı

Kırıkkale'de, Ahılı Kavşağı'nda polis ekiplerinin yürüttüğü denetim sırasında dronla desteklenen uygulama sonucu çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan sürücü yakalandı. Olayda kaçış anı ve takip görüntüleri havadan kayıt altına alındı.

Denetim ve takip:

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ahılı Kavşağı'nda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulamayı fark eden motosiklet sürücüsü B.A., uygulama noktasından kaçmaya çalıştı ve bu anlar dronun kamerasına yansıdı.

Dron görüntüleriyle yapılan havadan takip sayesinde sürücünün hareketleri anlık izlendi ve ekipler tarafından durduruldu.

Bulgu ve yapılan işlemler:

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin geçerlilik süresinin dolduğu belirlendi. Ayrıca kullanılan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Sürücü B.A.'ya toplam 52 bin 212 lira idari para cezası uygulandı; hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaçışı havadan saniye saniye izlendi: Ehliyeti geçersiz, motosikleti çalıntı çıktı