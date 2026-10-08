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Dronla takip edilen minibüs kırmızı ışıkta yakalandı

Kırıkkale'de kırmızı ışık ihlali sonrası yön değiştirip uygulamadan kaçmaya çalışan minibüs, dron takibiyle durduruldu; sürücünün ehliyeti uygunsuz çıktı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dronla takip edilen minibüs kırmızı ışıkta yakalandı

olay ve müdahale:

Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince dron destekli kırmızı ışık denetimi gerçekleştirildi. Denetim sırasında kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen minibüs, uygulama noktasına yaklaşırken yön değiştirip kaçmaya çalıştı.

dronla takip ve durdurma:

Havadan dron ile takip edilen minibüs, polis ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilip durduruldu. Ekiplerin hava ve kara koordinasyonuyla araç güvenli şekilde durduruldu.

ehliyet uygunsuzluğu ve ceza:

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyet sınıfının kullandığı araca uygun olmadığı belirlendi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 28 bin lira idari para cezası uygulandı.

KIRIKKALE&#039;DE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIKTAN SONRA POLİS UYGULAMA NOKTASINDA YÖN DEĞİŞTİREN MİNİBÜS...

KIRIKKALE'DE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIKTAN SONRA POLİS UYGULAMA NOKTASINDA YÖN DEĞİŞTİREN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ, DRON İLE TAKİP EDİLEREK DURDURULDU. EHLİYET SINIFININ KULLANDIĞI ARACA UYGUN OLMADIĞI BELİRLENEN SÜRÜCÜYE 28 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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