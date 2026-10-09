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Dronla tespit edilen dağıtım ağı: Sultanbeyli'de araçta 246,9 gram esrar ve 20 bin lira ele geçirildi

Sultanbeyli'de dron destekli operasyonda araçta 246,9 gram esrar ve 20 bin TL ele geçirildi; 8 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 19:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dronla tespit edilen dağıtım ağı: Sultanbeyli'de araçta 246,9 gram esrar ve 20 bin lira ele geçirildi

Dronla tespit edilen dağıtım ağı: Sultanbeyli'de kapsamlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dron destekli çalışması sonucu 4 Ekim'de Şeyhli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda bir araç ve çevresinde yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu ve nakit ele geçirildi. Olayda toplam 246,9 gram esrar ile 20 bin TL nakit bulundu.

operasyon ve ele geçirilenler:

Operasyonda ilk etapta uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 5 kişi yakalandı ve bu şahısların üzerinde toplam 9,6 gram uyuşturucu ele geçirildi. İncelemeler sırasında satış yaptığı belirlenen R.A. (17), E.A. (23) ve M.Ö. (24) araç içinde gözaltına alındı. Şüphelilerin araçları ve adreslerinde yapılan aramalarda ayrıca 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

hukuki süreç ve gözaltılar:

Operasyon kapsamında toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu kullanmaktan yakalanan 5 kişi hakkında TCK-191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakılırken, satış ve ticaret ile bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer 3 şahıs TCK-188 suçundan adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, dron desteğinin özellikle açık alan ve yoğun yerleşim bölgelerinde şüpheli hareketlerin takibinde etkinlik sağladığını belirtiyor; bu tür teknolojik araçların uyuşturucu ticaretinin tespiti ve önlenmesinde önemli rol oynadığı vurgulanıyor.

SULTANBEYLİ&#039;DE DRON DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ŞÜPHELİ BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMALARDA 246,9...

SULTANBEYLİ'DE DRON DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ŞÜPHELİ BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMALARDA 246,9 GRAM ESRAR VE 20 BİN TL NAKİT PARA ELE GEÇİRİLİRKEN, ŞÜPHELİLER TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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