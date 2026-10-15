DTO başkanından çağrı: KOSGEB iş geliştirme desteğini değerlendirin

DTO, üyelerini KOSGEB İş Geliştirme Desteği için bilgilendiriyor

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, KOSGEB’in Girişimci Destek Programı kapsamında sunulan İş Geliştirme Desteğine başvuruda bulunabilecek şartları taşıyan Denizlili girişimciler ile DTO üyelerini başvuru yapmaları için çağırdı. Başvuruların 31 Ekim 2026 tarihine kadar kabul edileceği vurgulandı.

Destek tutarı ve kimler yararlanabiliyor:

KOSGEB’in programında genel olarak proje başına azami destek üst limiti 2 milyon 250 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Buna ek olarak genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını statüsündeki girişimciler için 250 bin TL ilaveyle toplam 2 milyon 500 bin TLye kadar destek sunulabiliyor. DTO Başkanı Erdoğan, bu fırsatın işletmelerin üretim ve yatırım kapasitesini artırmada önemli bir kaynak olacağını belirtti.

Hangi giderler destekleniyor ve gereklilikler:

KOSGEB İş Geliştirme Desteği kapsamında uygun bulunan projelerde personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ile eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hizmet alımları desteklenebiliyor. Destek oranı %80 olarak uygulanıyor ve proje süresi 24 ay olarak planlanmış durumda.

Programın hibe değil, geri ödemeli destek niteliğinde olduğu; geri ödemelerin projenin bitiminden 12 ay sonra başlayacağı ve destek kapsamında faiz ile komisyon alınmayacağı da KOSGEB tarafından belirtilen önemli ayrıntılar arasında yer alıyor.

Başvuru koşulları ve süreç:

İş Geliştirme Desteği, NACE kodlarına göre imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve danışmanlık, bilişim altyapısı ve veri işleme ile bilimsel araştırma ve geliştirme gibi alanlarda faaliyet gösteren, genelde kuruluşunun üzerinden 0-3 yıl geçmiş işletmeleri kapsıyor. Teknogirişim rozeti sahibi işletmeler için yaş şartında istisna bulunuyor.

Başvuru yapacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı, aktif durumda ve işletme beyanlarının güncel olması gerekiyor. Başvurular, KOSGEB’in resmi internet sitesi üzerinden e-Hizmetler aracılığıyla e-Devlet girişiyle gerçekleştiriliyor. Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması ve başvurunun 31 Ekim 2026 tarihinden önce sistem üzerinden onaylanması şart.

KOSGEB değerlendirme sürecinde tüm başvuruların destek almaya hak kazanmayabileceği de yetkililerce hatırlatılıyor.

DTO'dan üyelerine hatırlatma:

Başkan Uğur Erdoğan, Denizli iş dünyasının üretim gücü ve girişimci ruhuyla ekonomiye katkı sunduğunu belirterek, üyelerin finansman olanaklarını yakından takip etmelerinin önemine dikkat çekti. Erdoğan, DTO olarak üyelerin üretmesine, yatırım yapmasına ve istihdam oluşturmasına katkı sağlayacak destek ve teşvikleri izlemeye devam edeceklerini söyledi.

DTO, şartları uygun olan üyelerini KOSGEB’in resmi kanallarından başvuru koşullarını inceleyerek başvurularını geciktirmeden tamamlamaya davet ediyor.

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