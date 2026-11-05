Dto destekli programla kadın ve genç girişimcilerin markalaşma yolculuğu başlıyor

Dto öncülüğünde markalaşma eğitimi başladı:

Denizli Ticaret Odası (DTO), Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında "Kadın Girişimciler İçin Markalaşma Projesi"ni hayata geçirdi. Projenin amacı, kadın ve genç girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmek, yöresel ürünleri markalaştırmak ve yeni pazarlara açılmalarını sağlamaktır. Programın ilk eğitimi DTO ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve katılımcılara İş Modeli Geliştirme eğitimi verildi.

Programın hedefleri ve içerikleri:

Programın açılışına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İl Başkanı Ayla Taşçıoğlu, Denizli Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İl Başkanı Bekir Çakır, kadın ve genç girişimciler, girişimci adayları ile oda üyeleri katıldı. Eğitmen İbrahim Coşkun tarafından verilen ilk derste katılımcılar iş modellerini somutlaştırma yöntemleri üzerinde çalıştı.

KGK Başkanı Ayla Taşçıoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada Denizli’nin tekstil, gastronomi ve doğal zenginlikleriyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Denizli bezinden Denizli leblebisine, Tavas baklavasından Kale biberine ve Honaz kirazına kadar çok sayıda yerel değerimiz bulunuyor. Bu ürünlerimizin bilinirliğini artırmamız, doğru pazarlama yöntemleriyle ulusal ve uluslararası pazarlarda hak ettikleri değeri görmelerini sağlamamız gerekiyor" dedi. Taşçıoğlu, program kapsamında yapay zekâ destekli iş fikri geliştirme, logo ve ambalaj tasarımı, hedef pazar belirleme ve markalaşma konularında çalışmalar yapılacağını da belirtti.

GGK Başkanı Bekir Çakır ise Denizli’nin üretim altyapısına dikkat çekerek, firmaların markalaşmasının ekonomik gelişim açısından önemine işaret etti. Çakır, Denizli’nin yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracatıyla güçlü bir üretim şehri olduğunu hatırlatarak, "Firmalarımızın markalarını geliştirmeleri ve ürünlerini daha iyi pazarlamaları, şehrimize önemli katma değer sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Çakır ayrıca eğitimlerde yapay zekâ uygulamalarına yer verileceğini ve program sonunda seçilecek beş katılımcıya mentorluk desteği sağlanacağını açıkladı.

Uygulamalı eğitimler ve yapay zekâ desteği:

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan projeye ilişkin değerlendirmesinde, kadınların ve gençlerin girişimcilik ekosisteminde daha güçlü rol almalarını desteklediklerini belirtti. Erdoğan, coğrafi işaretli ürünler ile yerel değerlerin markalaşma açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, GEKA desteğiyle yürütülen projeyle girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmelerine, ürünlerini doğru konumlandırmalarına ve rekabet güçlerini artırmalarına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Eğitmen İbrahim Coşkun, eğitimlerin katılımcıların iş fikirlerini somut iş modellerine dönüştürmeye odaklanacağını; yöresel ürünlerin markalaştırılması, rakip ve pazar analizleri, müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve iş planı hazırlanması konularında uygulamalı çalışmalar yapılacağını belirtti. Ayrıca eğitimlerde yapay zekâ destekli görsel tasarım, veri analizi ve iş planı oluşturma araçları kullanılacağı, böylece girişimci adaylarının pazardaki fırsatları daha doğru değerlendirebilecekleri ifade edildi. Projenin, Denizli’nin coğrafi işaretli ürünlerini ve yerel değerlerini öne çıkararak "Anadoludakiler" hareketine katkı sağlaması hedefleniyor.

Katılımcıların görüşleri ve atölye çalışmaları:

Eğitime katılan kadın ve genç girişimciler, DTO’nun düzenlediği eğitimlerin işlerini geliştirmelerine, yeni teknolojileri öğrenmelerine ve farklı sektörlerden girişimcilerle iletişim kurmalarına katkı sağladığını belirtti. E-ticaret alanında yaklaşık üç yıldır faaliyet gösteren genç girişimci Banu Meydan, etkinliklerden her defasında yeni bilgiler edindiğini söyleyerek yapay zekâ ve dijital tasarım araçlarının işlerini kolaylaştırdığını vurguladı.

Geri dönüştürülmüş ürünleri karavanla pazarlamayı planlayan dövmeci genç girişimci Ayşe Su Yıldız, eğitimlerin uzun soluklu ve uygulamaya yönelik olmasını önemli bulduğunu belirtti: "Kadınlar olarak üretimde güçlüyüz ancak pazarlama konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Denizli Ticaret Odası’nın ücretsiz olarak sunduğu bu kapsamlı eğitimleri çok değerli buluyorum."

25 yıllık iş tecrübesine sahip Saruhan Gıda sahibi Ayfer Saruhan ise eğitimlere katılmaya devam ettiğini, kadın girişimcilere sağlanan desteklerin kıymetli olduğunu söyledi. Sigortacılık ve elektronik imza alanlarında faaliyet gösteren girişimci Duygu Karaçay da DTO’nun sağladığı desteğin kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu, markalaşma ve yapay zekâ bilgisinin işletmelere değer katacağını ifade etti.

Eğitim programı, uygulamalı çalışmalarla ve ikinci gün düzenlenen İş Modeli Analizi Atölye Çalışması ile devam etti. Katılımcılar, DTO’nun sunduğu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayıp iş birlikleri geliştirmelerine ve markalaşma yolunda somut adımlar atmalarına da katkı sağladığını dile getirdiler.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO), GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI’NIN (GEKA) 2026 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN MARKALAŞMA PROJESİ’Nİ HAYATA GEÇİRDİ. KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERİN İŞ FİKİRLERİNİ GELİŞTİRMELERİNİ, YEREL ÜRÜNLERİ MARKALAŞTIRMALARINI VE YENİ PAZARLARA AÇILMALARINI HEDEFLEYEN PROJENİN İLK EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.