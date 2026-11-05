DTSO ve Düzce Üniversitesi ortaklığı fındıkta kapasite ve katma değer hedefliyor

Ziyaret ve iş birliği:

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı İshak Şengüloğlu ile Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile bir araya geldi. Görüşmede, iki kurum arasındaki uzun soluklu iş birliği, yürütülen ortak projeler ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan girişimler ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir toplantıda, üniversite ve oda arasındaki uyumun Düzce'nin kalkınmasına katkı sağladığını vurguladı ve ortak projelerin devam edeceğini ifade etti. Tarım, araştırma ve sanayi ilişkilerinde sürdürülebilir ortaklıkların önemine dikkat çekildi.

Fındık dönüşüm merkezinde kapasite artırımı:

Heyet ziyaretinin ikinci ayağında, Düzce Üniversitesi Fındık Araştırma Merkezi (DÜFAM) bünyesindeki Fındık Dönüşüm Merkezi incelendi. Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında Doç. Dr. Şemsettin Kulaç bilgilendirme yaptı ve Fındık Dönüşüm Merkezi Kapasite Artırımı Projesi kapsamında temin edilen ekipmanların üretim sürecine katkıları değerlendirildi.

Oda koordinasyonunda yürütülen proje ile merkezin üretim kapasitesinin yükseltilmesi, süreçlerin modernizasyonu ve ürünlere katma değer katan uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Sağlanan teknik donanımın merkez verimliliğini artırması ve üreticilere daha fazla ekonomik fayda sağlaması bekleniyor.

İshak Şengüloğlu ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, fındığın Düzce için önemli bir tarımsal gelir kaynağı olduğunu belirterek bilimsel çalışmaların ve katma değeri artıran projelerin önemine işaret etti. Şengüloğlu, bu tür girişimlerin üreticilerin gelirini yükseltmeye ve bölge ekonomisine olumlu yansımalar sağlamaya katkı sunacağını söyledi.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) BAŞKANI İSHAK ŞENGÜLOĞLU VE BERABERİNDEKİ HEYET, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NEDİM SÖZBİR İLE BİR ARAYA GELDİ. HEYET, ARDINDAN FINDIK DÖNÜŞÜM MERKEZİ’Nİ İNCELEYEREK KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ HAKKINDA BİLGİ ALDI.