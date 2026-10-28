DTSO yönetimi mazbatalarla göreve başladı

DTSO yönetimi mazbatalarını teslim alıp göreve başladı

2030 dönemi için seçilen Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Düzce Adliyesi'nde düzenlenen törende mazbatalarını alarak resmen göreve başladı. Törene Düzce İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Duran, DTSO Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ile yeni yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

tören detayları:

Tören sırasında söz alan Başkan İshak Şengüloğlu, bayrağı ileriye taşıma kararlılıklarını dile getirerek şunları söyledi: "Bugün itibariyle odamız çatısı altında Düzceli iş insanlarının bize göstermiş oldukları teveccühe layık olmaya gayret edeceğiz. Odamızın bugününe kadar emeği geçen tüm yönetim kurulu ve meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Onlardan devraldığımız bayrağı ilerilere taşımak, üyelerimizin istek ve sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, aynı zamanda ilimizin kalkınması noktasında kamu kurumları, üniversite ve mesleki eğitim kurumları ile sıkı ilişkiler içinde olarak ilimizin yeni vizyonu olan 4T1S mottosuna katkı sağlamak için el birliğiyle mücadele edeceğiz. Mevcut projelerimizin yanına birçok yeni proje dahil ederek TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun tabiriyle proje fabrikası oda olmaya gayret edeceğiz. Bugün burada bizlerle birlikte olan Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimize teşekkür ediyor, yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

yönetim kurulu ve meclis üyeleri:

Mazbata töreninde İshak Şengüloğlu ve Ümit Yıldırım'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Temiz, Ahmet Acaroğlu, Baki Ertuğral, Görkem Özdemir, Murat Sert, Selahattin Aydın, Şahin Bircan, Uğur Çapar ve Ümit Ülgen; Meclis Üyeleri Ahmet Veli, Cengizhan Veziroğlu, Ertuğrul Aydoğan, Fikret Kocaoğlu, Rasim Mercan, Recep Otlu ve Yakup Uysal da yer aldı.

Yeni yönetim, üyelerin taleplerine kalıcı çözümler üretmeyi, mevcut projeleri sürdürüp yeni projeler eklemeyi ve ildeki paydaşlarla iş birliğini güçlendirerek DTSO'yu bir "proje fabrikası" haline getirme hedefiyle göreve başladı. Tören, seçim sürecinin resmiyet kazanması ve yeni dönemin önceliklerinin açıklanması açısından sembolik bir başlangıç niteliği taşıdı.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (DTSO) 18 EKİM 2026 VE 24 EKİM 2026 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞEN SEÇİMLER SONUCUNDA 2026-2030 DÖNEMİ İÇİN SEÇİLEN YÖNETİM KURULU VE MECLİS ÜYELERİ, DÜZCE ADLİYESİ’NDE DÜZENLENEN TÖRENLE MAZBATALARINI ALARAK RESMEN GÖREVE BAŞLADI.