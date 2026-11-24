DTSO başkanlarından 24 Kasım mesajı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ile Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ayrı ayrı açıklamalar yaparak öğretmenlere teşekkür etti. İki başkan da öğretmenliğin sadece bilgi aktarmaktan öte, şehrin ekonomik ve sosyal dokusunu şekillendiren bir görev olduğunu vurguladı.

şehrin kalkınmasında eğitimin rolü:

İshak Şengüloğlu, yaptığı açıklamada eğitimin güçlü toplum ve sürdürülebilir ekonomi için temel olduğunu belirtti. Şengüloğlu, öğretmenlerin öğrencilere sadece akademik bilgi değil; karakter, merak, çalışma disiplini ve sorumluluk bilinci kazandırdığını ifade etti. Buna bağlı olarak, Düzce'nin rekabet gücünün nitelikli insan kaynağı ile doğrudan ilişkili olduğunu kaydeden Şengüloğlu, mesleki eğitimin sanayi ile entegre edilmesinin ve gençlerin üretime katılmasının öğretmenlerin özverili çalışmaları sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

öğretmenin görünmeyen katkısı:

Ümit Yıldırım ise toplumun gerçek zenginliğinin fabrikalar ve işletmelerden önce yetişen insanlarda saklı olduğunu dile getirdi. Yıldırım, öğretmenlerin çocuklara bilgi ve çalışma disiplini kazandırarak uzun vadeli ekonomik ve sosyal fayda oluşturduğunu belirtti ve "her işletmenin arkasında bir öğretmenin emeği vardır" anlayışını vurguladı. İlkokul öğretmenlerinden usta öğreticilere kadar tüm eğitimcilerin Düzce'nin ortak geleceğine katkı sunduğunu ifade etti.

Her iki yönetici de, eğitim ile ekonomi arasındaki bağın güçlendirilmesinin şehrin kalkınma hedefleri açısından önemine dikkat çekti ve öğretmenlerin toplum için taşıdığı değeri öne çıkardı. Ayrıca, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenler rahmetle anıldı.

Mesajlarını sonlandırırken Şengüloğlu ve Yıldırım; görev başındaki, emekli ve eğitim görevini yürüten tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı, emeklerine teşekkür etti.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSHAK ŞENGÜLOĞLU 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIKLARI MESAJLARDA ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDEN EKONOMİYE, ÜRETİMDEN TOPLUMSAL GELİŞİME KADAR ÜSTLENDİĞİ ÖNEMLİ ROLE DİKKAT ÇEKTİ.