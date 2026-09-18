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Dua ve karanfille anıldı: Savaş Topal'ın 14. şehadet yılı

Jandarma Muhabere Er Savaş Topal, 18 Eylül 2012'de şehit düştü; 14. yılında Alaçam Yenice Mahallesi'ndeki mezarı başında Kur’an ve dualarla anıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 15:02

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dua ve karanfille anıldı: Savaş Topal'ın 14. şehadet yılı

Dua ve karanfille anma

Jandarma Muhabere Er Savaş Topal, 18 Eylül 2012 tarihinde Bingöl'ün Solhan ilçesinde şehit düştü. Şehadetinin 14. yılında, Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan mezarı başında düzenlenen törenle yad edildi.

Anma programında yapılanlar:

Törende Kur’an-ı Kerim tilavet edilip dualar okundu. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehidin mezarına karanfil bırakarak aileye başsağlığı dileklerini iletti. Anma programında şehit Savaş Topal ve tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Katılımcılar ve tören yeri:

Alaçam ilçesi Yenice Mahallesindeki şehitlikte düzenlenen törene Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Gün, İlçe Müftüsü Ali Çelebi, kurum müdürleri, gaziler, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, katılımcıların şehit yakınlarına taziyelerini iletmesi ve dualarla son buldu.

BİNGÖL’ÜN SOLHAN İLÇESİNDE 18 EYLÜL 2012 TARİHİNDE ŞEHİT DÜŞEN JANDARMA MUHABERE ER SAVAŞ TOPAL...

BİNGÖL’ÜN SOLHAN İLÇESİNDE 18 EYLÜL 2012 TARİHİNDE ŞEHİT DÜŞEN JANDARMA MUHABERE ER SAVAŞ TOPAL, ŞEHADETİNİN 14. YILINDA SAMSUN’UN ALAÇAM İLÇESİNDE MEZARI BAŞINDA DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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