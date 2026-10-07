Dualarla anıldı: Düzce'de vefat eden din görevlileri için mevlid-i şerif

program detayları:

Düzce İl Müftülüğü tarafından, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında hayatını kaybeden din görevlilerini anmak üzere bir Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Tören, Merkez Büyük Camii'nde öğle namazı öncesinde gerçekleştirildi.

Programda din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından Mevlid-i Şerif okundu ve ilahiler seslendirildi. Katılımcılar okunan ilahiler ve dualara eşlik ederek vefat eden meslektaşlarını andı.

kapanış ve katılım:

Etkinlik, sohbeti gerçekleştiren Emekli İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar'ın konuşmasının ardından yaptığı dua ile sona erdi. Mevlid-i Şerif programına din görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı ve anma programı toplu dualarla tamamlandı.

DÜZCE İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA HAYATINI KAYBEDEN DİN GÖREVLİLERİ İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMI DÜZENLENDİ.