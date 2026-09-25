Dualı gömleklerle geçmişin izleri İshak Paşa Sarayı'nda

İshak Paşa Sarayı'nda dualı gömlekler sergisi

Doğubayazıt'taki tarihi İshak Paşa Sarayında açılan sergide, Osmanlı dönemi gömleklerinden esinlenilerek hazırlanan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Etkinlik, Ağrı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen "Kutsal Emanetlerin Işığında: Dualı Sultan Gömlekleri ve Dualı Peygamber Gömlekleri" başlığıyla; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, UMDE Uluslararası Kültürel Miras ve Diplomasi Merkezi ve Vuralsoy Mühendislik paydaşlığında gerçekleştirildi.

Serginin içeriği ve teması:

Sergide, savaşlarda, seferlerde ve çeşitli ihtiyaçlarda kullanılan geleneksel gömleklerden esinlenerek hazırlanmış 20 eser yer aldı. Eserlerde dini motifler, koruyucu ayetler ve geçmişten gelen bezemeler ön plandaydı; şifa, korunma ve zafer gibi temalar koleksiyonun temelini oluşturdu. Organizatörler, gösterilen parçalarla kültürel ve manevi mirasın gün yüzüne çıkarılmasının amaçlandığını vurguladı. Hazırlanan eserlerin bir kısmı, referans olarak kullanılmış Topkapı Sarayı koleksiyonlarındaki orijinallere dayanıyor. Sergi toplamda 4 gün ziyaret edilebilecek şekilde planlandı.

Hazırlık süreci ve çalışma ekibi:

Ağrı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Turgut Özmüş, projenin amacını sultan ve peygamber gömleklerini halk, öğrenciler ve sanatseverlerle buluşturmak olarak özetledi; ecdadın yaşadığı atmosferin bugün de yaşatılmasının hedeflendiğini söyledi. Özmüş, sergide Hazreti Yusuf, Hazreti Nuh ve Hazreti Eyyub'a atfedilen gömlek tasvirlerinin yanı sıra padişah çocukları ve şehzadelere ait esinlenmelerin de yer aldığını aktardı.

Klasik İslam sanatları sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu, projenin yaklaşık 15 yıl önce başladığını ve çalışmalarını 26-27 yıllık tezhip birikimiyle sürdürdüğünü belirtti. Vanlıoğlu, koleksiyonun 35 parçalık bir bütün sunduğunu; padişah gömleklerinin, peygamberlerin hayat hikâyelerini anlatan eserlerin, Osmanlı sancağı ile Kaside-i Bürde gömleklerinin koleksiyonda yer aldığını ifade etti. Proje, Ankara'da çalışmalarını sürdüren 15 sanatçıdan oluşan bir ekip tarafından hazırlanmış ve uzun soluklu bir emeğin ürünü olarak tanımlandı.

Vanlıoğlu ayrıca koleksiyonun Türkiye dışında da sergilendiğini; Tokyo, İtalya, Fransa, Almanya, Azerbaycan ve Arnavutluk gibi ülke ve kentlerde sanatseverlerle buluştuğunu, Doğubayazıt'ta tarihi bir mekânda sunmanın ayrı bir önem taşıdığını ve sergiye gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi. Organizasyon, emeği geçenlere ve destek veren kurumlara teşekkür edilerek sonlandırıldı.

AĞRI'NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDEKİ TARİHİ İSHAK PAŞA SARAYI'NDA OSMANLI DÖNEMİNDEKİ GÖMLEKLERDEN ESİNLENİLEREK HAZIRLANAN KOLEKSİYON ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.