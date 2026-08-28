Duba nedeniyle manevra yapamayan kamyonetin kasası balkona çarptı

Kısa bilgi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasası, yol seviyesine doğru çıkıntı yapan binanın balkonuna çarparak hasar gördü. Olay, Sırakapılar Mahallesi 1586 Sokak üzerinde meydana geldi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, yolun ortası dubalarla ikiye ayrılmış çift şeritli yolda ilerleyen 68 ABB 063 plakalı kamyonetin kasası, binanın balkonu ile temas etti. Balkondaki çıkıntı ile kamyonetin kasa yüksekliği arasındaki uyumsuzluk çarpışmaya neden oldu.

Yol düzeninin rolü ve sürücünün durumu:

Yolun dubalarla bölünmüş olması sürücünün şerit değiştirip kaçınma manevrası yapmasını engellediği için kaza oluştu. Olayda sürücü veya çevredeki kişilerde yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Kazada yalnızca kamyonetin kasasında maddi hasar meydana geldi; olayla ilgili yetkililer ve taraflar arasında yapılan ilk tespitlerde başka bir hasar veya yaralanma kaydedilmedi.

Not: Olayla ilgili bilgiler, olay yerinde yapılan ilk tespitlere dayanmaktadır.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE DUBALARLA BÖLÜNMÜŞ YOLDA İLERLEYEN KAMYONETİN KASA ÖRTÜSÜNE AİT DEMİRLER, YOL SEVİYESİNE DOĞRU ÇIKINTI YAPAN BİR BİNANIN BALKONUNA ÇARPTI. KAZADA YARALANAN OLMAZKEN KAMYONETİN KASA ÖRTÜSÜNDE HASAR MEYDANA GELDİ.