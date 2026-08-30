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Düden Gölü'nde leyleklerin havadaki ritmi dronla kaydedildi

Konya'nın Kulu ilçesindeki Düden Gölü'nde konaklayan leylek sürüsünün gökyüzündeki toplu uçuş ve koordineli hareketleri dronla havadan kaydedildi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Düden Gölü'nde leyleklerin havadaki ritmi dronla kaydedildi

Düden Gölü'nde leyleklerin havadaki ritmi dronla kaydedildi

Konya'nın Kulu ilçesi sınırlarında yer alan Düden Gölü, konaklayan leylek sürüsünün gökyüzündeki hareketliliğine tanıklık etti. Göl çevresinde bir araya gelen leyleklerin toplu uçuşları ve birlikte sergiledikleri koordineli hareketler, doğal bir gösteri niteliğindeydi.

Leyleklerin davranışı ve izlenimi:

Bir arada uçan leyleklerin iniş kalkışları, eş zamanlı yön değişimleri ve gökyüzündeki süzülüşleri görsel olarak dikkat çekti. Kuşların bölgedeki konaklama davranışı, göl kenarındaki yoğunlaşmanın ve grup hâlindeki uçuşların fotoğraf ve video kayıtlarında net biçimde gözlemlenmesine olanak sağladı.

Dronla kayıt süreci ve görüntüleme:

O anlar, havadan uçurulan dron ile kayıt altına alındı; dronun sağladığı yükseklik ve açı sayesinde leyleklerin toplu hareketleri geniş bir perspektiften görüldü. Kaydedilen görüntüler, bölgedeki kuş hareketliliğinin dinamik yapısını ve sürü içi koordinasyonu izleyiciye aktardı.

Düden Gölü&#039;nde leyleklerin dansı böyle görüntülendi

Düden Gölü'nde leyleklerin dansı böyle görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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