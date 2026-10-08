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Düdük Alper Akarsu'da: Kayserispor ile Manisa FK'nın 9. hafta randevusu

Kayserispor ile Manisa FK, TFF 1. Lig 9. haftasında 10 Ekim 2026 Cumartesi günü karşılaşacak; maçın başhakemi Ankara bölgesi Alper Akarsu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Düdük Alper Akarsu'da: Kayserispor ile Manisa FK'nın 9. hafta randevusu

maç ataması:

TFF 1. Lig’in 9. haftasında oynanacak mücadelede Kayserispor ile Manisa FK 10 Ekim 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın başhakemi olarak Ankara bölgesi Alper Akarsu görevlendirildi.

hakem kadrosu:

Alper Akarsu'nun yardımcı hakemleri Kemal Elmas ve Çağrıcan Pazarcıklı olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Kamalak olarak bildirildi.

önemli notlar:

Hakem atamaları, karşılaşmanın yönetimi açısından ön plana çıkıyor; belirtilen kadro maç günü sahadaki icraatı yönlendirecek. Taraftarlar ve ekipler, resmi atama duyurusu doğrultusunda müsabakaya hazırlanacak.

TFF 1. LİG&#039;İN 9. HAFTASINDA KAYSERİSPOR İLE MANİSA FK ARASINDA 10 EKİM 2026 CUMARTESİ GÜNÜ...

TFF 1. LİG'İN 9. HAFTASINDA KAYSERİSPOR İLE MANİSA FK ARASINDA 10 EKİM 2026 CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK MÜCADELEDE HAKEM ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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