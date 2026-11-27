Düğün adetleri kent merkezinde azalıyor

Sivas Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği eski başkanı Ahat Türkmenoğlu, ilçe ve köylerde hâlâ sürdürülen düğün adetlerinin kent merkezinde giderek zayıfladığını belirtti. Türkmenoğlu, gelenek ve cezalı oyunların bir zamanlar şehir merkezinde de yaygın olduğunu, ancak günümüzde şehir kültüründe bu tür adetlerin neredeyse kaybolduğunu ifade etti.

Köylerde süren uygulamalar:

Türkmenoğlu, Sivas yöresinde uzun yıllardır birlik, beraberlik ve dayanışma amacıyla yapılan uygulamaları sıraladı: suya atma, kürekle tıraş etme, yüz boyama, damat gezdirme ve atla gelin alma gibi uygulamalar köylerde hâlen yaşatılmaya çalışılıyor. Bu geleneklerin temelinde toplumsal bağların pekiştirilmesi yatıyor; gençlerin bir araya gelerek düğün sahiplerine yönelik yaptıkları şakalar, o dönemin yoğun dayanışma ve paylaşım duygusunu gösteriyordu.

Kent merkezindeki değişim ve nedenleri:

Şehir merkezinde ise geleneklerin erimesinin en önemli nedenlerinden biri nüfus hareketleri. Türkmenoğlu, "Köylerde gençlerimiz kalmadı. İnsanların şehre göç etmesi ile o kalabalıklar azalmaya başladı" diyerek göçün ritüellerin sürdürülmesini güçleştirdiğini vurguladı. Eskiden Sivas'ta düğünler kız isteme ile başlar, alışverişler, nişan ve şerbet törenleri ile devam ederdi; kahve içme ve şerbetlerde sergilenen küçük şakalarla dayanışma gösterilirdi.

Törenlerde ayrıca damat hamamı, damat tıraşı, gelin hamamı ve gelin berberi gibi hazırlıklar yapılır, düğünler akşam balo türünde veya sabah kadınlara yönelik ince saz eşliğinde gerçekleşen törenler şeklinde iki farklı formatta düzenlenirdi. Türkmenoğlu, bu adetlerin kent merkezinde giderek unutulduğunu ve köylerde bile azalma eğiliminde olduğunu belirtti.

Sonuç olarak Türkmenoğlu, yöresel adet ve cezalı oyunların toplumsal birlik ve dayanışmayı simgelediğini, ancak demografik değişimler ve kentleşme nedeniyle bu kültürel pratiklerin korunmasının zorlaştığını ifade ederek kaygısını dile getirdi.

SİVAS KÜLTÜRÜNÜ YAYMA VE YAŞATMA DERNEĞİ ESKİ BAŞKANI AHAT TÜRKMENOĞLU