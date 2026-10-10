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Düğün konvoyunda kaputtan yükselen duman araçta yangına yol açtı

Trabzon Akçaabat Yıldızlı Sera Gölü kıyısında düğün konvoyunda ilerleyen 61 BR 989 plakalı otomobil, kaputtan çıkan duman sonrası alev alarak kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 20:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düğün konvoyunda kaputtan yükselen duman araçta yangına yol açtı

Olayın gelişimi:

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde, Sera Gölü kenarında saat 18.55 sıralarında düğün konvoyunda ilerleyen bir otomobilde yangın çıktı. Sürücü E.T., aracın kaputundan yükselen dumanları fark ederek aracı kenara çekti.

Olayda 61 BR 989 plakalı otomobil, kısa süre içinde alev alarak tamamen yanıp kullanılamaz hale geldi. Sürücünün araçtan indiği, yangının ardından aracın kullanılamaz olduğu belirtildi.

Durum ve hasar:

Yangında can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; araç yangın nedeniyle kullanılamaz duruma geldi. Olayla ilgili diğer detaylara yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

TRABZON’UN AKÇAABAT İLÇESİ YILDIZLI MAHALLESİNDE DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ BİR OTOMOBİL YANARAK...

TRABZON’UN AKÇAABAT İLÇESİ YILDIZLI MAHALLESİNDE DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ BİR OTOMOBİL YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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